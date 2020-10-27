MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 100. son bölüme damga vuran sahne! Çukur tekrar Yamaç'ın yanında yer aldı!

Çukur 100. son bölüme damga vuran sahne! Çukur tekrar Yamaç'ın yanında yer aldı!

27.10.2020 02:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisi 100. bölümüyle ekrana geldi. Çukur'da babası İdris Koçovalı'yı öldürdüğü ortaya çıktıktan sonra mahalleden ve ailesinden dışlanan Yamaç, beklemediği bir olayla karşılaştı. Vartolu'nun gerçekleri anlatmasıyla Çukur halkı, yeniden Yamaç'ın etrafında birleşti. Karşısında yüzlerce kişiyi gören Yamaç ise duygusal anlar yaşadı. İşte Çukur 100. bölüme damga vuran Yamaç ve Çukur'un kavuşma sahnesi.

Show TV’nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur, 26 Ekim Pazartesi akşamı 100. bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde Yamaç Koçovalı, kendisine sırt çeviren Çukur halkıyla yeniden buluştu.
Çukur (4)555
Çukur'da sevgilisi olan erkekten şiddet gören Fidan'a yapılanların hesabını soran Yamaç'a Çukur sahip çıktı. Çukur'u korumaya çalışan Yamaç'ı büyük sürpriz bekledi. Çukur'u toplayan Metin tekrar Yamaç'ı bağrına bastı.

CKUR1

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Cengiz Erdenet'in tehdidine karşı hazırlıklı gelmişti. Tüm Koçovalı erkekleri öldürmekle tehdit eden Cengiz'i Yamaç, karşılık olarak oğullarıyla tehdit etti. Kulkan, Çağatay ve Ogeday'ın tehlikede olduğunu gören Cengiz, adamlarını durdurdu. Yamaç, bu hamlesiyle bir kez daha ailesini Erdenetler'e karşı korudu.

ALİÇO, YAMAÇ'I AĞLATTI!

Çukur'dan uzak kalan Yamaç, Aliço'nun desteği ile duygusal anlar yaşadı. Aliço, Yamaç'a suçunun olmadığını söyleyerek sarılırken, bu anlarda Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı.

11

Cengiz Erdenet, Yamaç'ın kendilerine kurduğu tuzağın aynısını düşmanları için kurmasını isteyerek yeni bir görev verdi. Çukur'un kızlarından Fidan'ın şiddet görmesi tüm mahalleyi harekete geçirdi. Yamaç ve Vartolu, Fidan'ı darp eden kişiyi bulup hesap sordu. Fidan'a yapılanların hesabını soran Yamaç'a, Çukur yeniden sahip çıktı. Mahallesinden uzun süredir uzak kalan Yamaç, Çukur ile yeniden bir araya geldi. Koçovalı ailesinde ortaya çıkan gerçekler ise gerilimi giderek arttırdı. Karaca'dan, Azer'in ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenen Selim evden ayrılırken, Karaca da peşinden giderek babasını yalnız bırakmadı.

Çukur (4)

CAĞATAY ERDENET GERİ DÖNDÜ!

Cengiz Erdenet'in verdiği görevi Vartolu'nun da yardımıyla başarıyla gerçekleştiren Yamaç'ı finalde büyük bir sürpriz bekliyordu. Yamaç'a koltuğu gösteren Cengiz Erdenet hemen ardından koltuğun asıl sahibini çağırdı. Çağatay Erdenet geri döndü.

Çukur (7)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Sefirin Kızı'nda büyük şok! Kim öldü?Sefirin Kızı'nda büyük şok! Kim öldü?
Bomba transfer! Kendisiyle birlikte...Bomba transfer! Kendisiyle birlikte...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı

İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama

Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama

Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia

Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia

TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir

TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Diğer Haberler

Yasak Elma 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit kiminle evlenecek? Yıldız mı Şahika mı? Yasak Elma 82. son bölümde neler oldu?

Yasak Elma'da çifte gelin şoku!

Sefirin Kızı 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar öldü mü? Engin Akyürek diziden ayrıldı mı? Sefirin Kızı 25. son bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı'nda büyük şok! Kim öldü?

Çukur 101. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Cumali Akın'ın ihanetini öğrendi mi? Çukur 100. son bölümde neler oldu?

Çukur'da büyük ihanet ortaya mı çıktı?

Ramo 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yavuz, Ramo'yu Sibel ile tehdit ediyor!

Ramo'yu şoke eden tehdit!

Tövbeler Olsun dizisine yeni oyuncu! Hasan Kaçan hangi rolde oynayacak?

Sevilen diziye sürpriz transfer!

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ölüyor mu? Vahide Perçim diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bir Zamanlar Çukurova'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.