Çukur 100. son bölüme damga vuran sahne! Çukur tekrar Yamaç'ın yanında yer aldı!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur, 26 Ekim Pazartesi akşamı 100. bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde Yamaç Koçovalı, kendisine sırt çeviren Çukur halkıyla yeniden buluştu.



Çukur'da sevgilisi olan erkekten şiddet gören Fidan'a yapılanların hesabını soran Yamaç'a Çukur sahip çıktı. Çukur'u korumaya çalışan Yamaç'ı büyük sürpriz bekledi. Çukur'u toplayan Metin tekrar Yamaç'ı bağrına bastı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Cengiz Erdenet'in tehdidine karşı hazırlıklı gelmişti. Tüm Koçovalı erkekleri öldürmekle tehdit eden Cengiz'i Yamaç, karşılık olarak oğullarıyla tehdit etti. Kulkan, Çağatay ve Ogeday'ın tehlikede olduğunu gören Cengiz, adamlarını durdurdu. Yamaç, bu hamlesiyle bir kez daha ailesini Erdenetler'e karşı korudu.

ALİÇO, YAMAÇ'I AĞLATTI!

Çukur'dan uzak kalan Yamaç, Aliço'nun desteği ile duygusal anlar yaşadı. Aliço, Yamaç'a suçunun olmadığını söyleyerek sarılırken, bu anlarda Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı.

Cengiz Erdenet, Yamaç'ın kendilerine kurduğu tuzağın aynısını düşmanları için kurmasını isteyerek yeni bir görev verdi. Çukur'un kızlarından Fidan'ın şiddet görmesi tüm mahalleyi harekete geçirdi. Yamaç ve Vartolu, Fidan'ı darp eden kişiyi bulup hesap sordu. Fidan'a yapılanların hesabını soran Yamaç'a, Çukur yeniden sahip çıktı. Mahallesinden uzun süredir uzak kalan Yamaç, Çukur ile yeniden bir araya geldi. Koçovalı ailesinde ortaya çıkan gerçekler ise gerilimi giderek arttırdı. Karaca'dan, Azer'in ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenen Selim evden ayrılırken, Karaca da peşinden giderek babasını yalnız bırakmadı.