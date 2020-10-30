MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Çağatay Erdenet dönemi yeniden başlıyor: Kural mural yok

Çukur 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Çağatay Erdenet dönemi yeniden başlıyor: Kural mural yok

30.10.2020 23:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin 101. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Çağatay Erdenet'in, "Kural mural yok!" sözlerinin gerilimi arttırdığı tanıtımda Cumali ve Vartolu arasındaki ipler kopma noktasına geliyor. Vartolu'yu kovan Cumali belindeki silaha elini atarken, "Vartolu'yu vuracak mı?" sorusu akıllara geliyor. Aliço Sultan'la konuşmak isterken, Sultan'ın gözyaşlarına boğulmasının nedeni merak ediliyor. İşte Çukur 101. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Ay Yapım imzalı Çukur dizisi 2 Kasım Pazartesi akşamı 101. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Çukur'da yeniden ailesinin yanına dönen Çağatay Erdenet, Cengiz'in Yamaç'a verdiği sözün aksine yeniden savaş başlatıyor.

Koçovalılar'da ise Salih ve Cumali arasında kriz çıkıyor.

Çukur (3)5

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak.

Çukur (6)

Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak.

selim

Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.

Çukur (3)

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Cengiz Erdenet'in tehdidine karşı hazırlıklı gelmişti. Tüm Koçovalı erkekleri öldürmekle tehdit eden Cengiz'i Yamaç, karşılık olarak oğullarıyla tehdit etti. Kulkan, Çağatay ve Ogeday'ın tehlikede olduğunu gören Cengiz, adamlarını durdurdu. Yamaç, bu hamlesiyle bir kez daha ailesini Erdenetler'e karşı korudu.

ALİÇO, YAMAÇ'I AĞLATTI!

Çukur'dan uzak kalan Yamaç, Aliço'nun desteği ile duygusal anlar yaşadı. Aliço, Yamaç'a suçunun olmadığını söyleyerek sarılırken, bu anlarda Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı.

11

Cengiz Erdenet, Yamaç'ın kendilerine kurduğu tuzağın aynısını düşmanları için kurmasını isteyerek yeni bir görev verdi. Çukur'un kızlarından Fidan'ın şiddet görmesi tüm mahalleyi harekete geçirdi. Yamaç ve Vartolu, Fidan'ı darp eden kişiyi bulup hesap sordu. Fidan'a yapılanların hesabını soran Yamaç'a, Çukur yeniden sahip çıktı. Mahallesinden uzun süredir uzak kalan Yamaç, Çukur ile yeniden bir araya geldi. Koçovalı ailesinde ortaya çıkan gerçekler ise gerilimi giderek arttırdı. Karaca'dan, Azer'in ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenen Selim evden ayrılırken, Karaca da peşinden giderek babasını yalnız bırakmadı.

Çukur (4)

CAĞATAY ERDENET GERİ DÖNDÜ!

Cengiz Erdenet'in verdiği görevi Vartolu'nun da yardımıyla başarıyla gerçekleştiren Yamaç'ı finalde büyük bir sürpriz bekliyordu. Yamaç'a koltuğu gösteren Cengiz Erdenet hemen ardından koltuğun asıl sahibini çağırdı. Çağatay Erdenet geri döndü.

Çukur (7)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Sen Çal Kapımı'da bebek sürprizi!Sen Çal Kapımı'da bebek sürprizi!
Berk Oktay’la yeni ilişkiye başlayan Yıldız Çağrı merak konusu olduBerk Oktay’la yeni ilişkiye başlayan Yıldız Çağrı merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor

İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor

Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama

Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama

Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada

Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada

İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı

İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Yürek yakan olay! 'Tekerlekli sandalyesi devrildi, koşturduk ama...'

Yürek yakan olay! 'Tekerlekli sandalyesi devrildi, koşturduk ama...'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Söylentiler doğru çıktı! Flaş ayrılık

Söylentiler doğru çıktı! Flaş ayrılık

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Babil dizisi neden yok? Babil 18. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Babil dizisi neden yok? Babil 18. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sefirin Kızı dizisine flaş transfer! Zerrin Sümer hangi rolde oynayacak?

Sefirin Kızı dizisine flaş transfer! Zerrin Sümer hangi rolde oynayacak?

Sen Çal Kapımı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda hamile mi? Serkan'ı sevindiren haber!

Sen Çal Kapımı'da bebek sürprizi!

Bir Zamanlar Çukurova 70. son bölümde Hünkar Yaman öldü mü? Vahide Perçim diziden ayrıldı mı? Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran sahnesi

Şoke eden final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Mucize Doktor 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa ve Ferman kadına şiddete karşı mücadele veriyor! Mucize Doktor 35. son bölümde neler oldu?

Ali Vefa ve Ferman kadına şiddete karşı!

Alev Alev 1. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev ne zaman başlıyor? İşte Alev Alev yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu

Çukur'dan ayrıldı yeni diziyle ekrana dönüyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.