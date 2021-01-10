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Çukur 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç'a saldıran gizemli kişi kim?

10.01.2021 20:08 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisinin merakla beklenen 111. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Efsun'un öfkeyle Yamaç'tan hesap sorduğu tanıtımda Yamaç'ın, "Çağatay geldi!" sözleri gerilimi artırıyor. Yamaç ve Çukur, Cengiz'in işini bitirmek için harekete geçerken, Cumali'nin yaralandığı ve Yamaç'ın tehlikede olduğu anlar dikkat çekiyor. Saldırıyı gerçekleştiren gizemli kişinin kim olduğu ise büyük merak konusu oluyor. İşte Çukur 111. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 111. yeni bölümü 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Çukur yeni bölüme, Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakteri geri dönecek.

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ERDENETLER'DEN BİR KİŞİNİN DAHA SONU GELİYOR

Çukur 4. sezon 19. bölümüyle ekrana gelecek. Erdenetler'in sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek.

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Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur’un başına gelenler merak konusu olacak.

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Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay’ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay’ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak.


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Ogeday’ın ölümü sonrası Cengiz’e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak.

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Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle 11 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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