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Çukur 12. bölüm fragmanı yayınlandı...İdris, Vartolu gerçeğini öğreniyor!

ÇUKUR HABERLERİ | 11.01.2018 22:34 | Son Güncelleme 8 saat önce

Çukur’un 12. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Çukur 12. bölüm fragmanında, İdris'in, Emmi ve Paşa'ya “Gonca’nın gerçek ismi Mihriban’mış. Ortada bir çocuk var, bana o çocuğu bulacaksınız!” dediği anlar büyük merak uyandırıyor.

Çukur 12. bölüm fragmanı yayınlandı...İdris, Vartolu gerçeğini öğreniyor!

Çukur'un merakla beklenen 12. bölümünde, çocuğun bulunmasını istemeyen Sultan’ın Paşa'dan yardım istemesi dikkat çekerken, İdris çocuğun adının Salih olduğunu öğreniyor.

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 11. bölümünde İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup tüm dengeleri alt üst etti. Mektuptaki, “Ya İdris Bey... Bir oğul kaybettin, bir oğul buldun” sözleri ekran başındakileri şoke etti. Yamaç ve Vartolu arasındaki mücadelenin kızıştığı bölümde Çukur ile Sena arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Yamaç’ın sevdiği kadınla yolları ayrıldı. Ancak Sena’yı kaybetmeye niyeti olmayan Yamaç, onun her adımını takip ederken bu sırada Vartolu’yu vurmak üzere onun evine giden Muhittin büyük heyecan yarattı. Yamaç’ın, Muhittin’i durdurmaya çalıştığı anlar ise gerilimi artırdı. Çukur'un acil nakit ihtiyacını karşılamak için Paşa'nın yaptığı operasyon, her şeyden bir şekilde haberi olan Beyefendi tarafından bozguna uğratıldı. Vartolu Medet'le birlikte Muhittin'in dükkanına gitti, Muhittin sinirden çıldırsa da sakinliğini korudu. Olan biteni gören Yamaç ise sessiz kalamayarak beton kovayı Medet'in bacağına geçirdi. Yamaç'a silah çeken Vartolu'yu bu kez engelleyen ise Selim oldu. Bu sırada mahallelinin maddi sıkıntılarına bir an önce son vermeyi aklına koyan Yamaç, Baykal'ın tuzağı olan ve başını belaya sokacak bir işe girmek zorunda kaldı.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 15 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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