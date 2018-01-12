Çukur 12. yeni bölüm fragmanı izle: İdris, Gonca'nın çocuğunun peşinde!

Çukur 12. yeni bölüm fragmanı soluk soluğa izlendi. Pazartesi günleri Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi yeni bölüm fragmanını izleyenler, birçok sorunun cevabını merak ediyor. Gonca'nın asıl adını öğrenen İdris, ondan olan çocuğun kim olduğunu ve bulunmasını istiyor. Fakat Sultan ise İdris'in çocuğu bulamaması için Paşa'dan yardım istemesi şüphe doğuruyor. Sultan "İdris'in yolunu kesmen lazım Paşa. İdris, çıkmaz yola girmez ise o yol bize çıkar" sözüne karşılık Paşa "İdris bu. Bulmak isterse hiç birşey durduramaz onu" diye cevap veriyor. Ve İdris, peşine düştüğü çocuğun isminin Salih olduğunu öğrenince şok oluyor. İsminin Salih olduğunu öğrendiği çocuk kim? Bu çocuk Vartolu mu? Sultan, bu çocuğun bulunmasını niye istemiyor? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 12. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. İdris'in, Emmi ve Paşa'ya “Gonca’nın gerçek ismi Mihriban’mış. Ortada bir çocuk var, bana o çocuğu bulacaksınız!” dediği anlar büyük merak uyandırıyor. Çocuğun bulunmasını istemeyen Sultan’ın Paşa'dan yardım istemesi dikkat çekerken, İdris çocuğun adının Salih olduğunu öğreniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor. İşte "Çukur"un 12. Bölüm Tanıtımı!
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 11. bölümünde İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup tüm dengeleri alt üst etti. Mektuptaki, “Ya İdris Bey... Bir oğul kaybettin, bir oğul buldun” sözleri ekran başındakileri şoke etti. Yamaç ve Vartolu arasındaki mücadelenin kızıştığı bölümde Çukur ile Sena arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Yamaç’ın sevdiği kadınla yolları ayrıldı. Ancak Sena’yı kaybetmeye niyeti olmayan Yamaç, onun her adımını takip ederken bu sırada Vartolu’yu vurmak üzere onun evine giden Muhittin büyük heyecan yarattı. Yamaç’ın, Muhittin’i durdurmaya çalıştığı anlar ise gerilimi artırdı. Çukur'un acil nakit ihtiyacını karşılamak için Paşa'nın yaptığı operasyon, her şeyden bir şekilde haberi olan Beyefendi tarafından bozguna uğratıldı. Vartolu Medet'le birlikte Muhittin'in dükkanına gitti, Muhittin sinirden çıldırsa da sakinliğini korudu. Olan biteni gören Yamaç ise sessiz kalamayarak beton kovayı Medet'in bacağına geçirdi. Yamaç'a silah çeken Vartolu'yu bu kez engelleyen ise Selim oldu. Bu sırada mahallelinin maddi sıkıntılarına bir an önce son vermeyi aklına koyan Yamaç, Baykal'ın tuzağı olan ve başını belaya sokacak bir işe girmek zorunda kaldı.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 15 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!