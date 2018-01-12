Çukur 12. yeni bölüm fragmanı izle: İdris, Gonca'nın çocuğunun peşinde!

Çukur 12. yeni bölüm fragmanı soluk soluğa izlendi. Pazartesi günleri Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi yeni bölüm fragmanını izleyenler, birçok sorunun cevabını merak ediyor. Gonca'nın asıl adını öğrenen İdris, ondan olan çocuğun kim olduğunu ve bulunmasını istiyor. Fakat Sultan ise İdris'in çocuğu bulamaması için Paşa'dan yardım istemesi şüphe doğuruyor. Sultan "İdris'in yolunu kesmen lazım Paşa. İdris, çıkmaz yola girmez ise o yol bize çıkar" sözüne karşılık Paşa "İdris bu. Bulmak isterse hiç birşey durduramaz onu" diye cevap veriyor. Ve İdris, peşine düştüğü çocuğun isminin Salih olduğunu öğrenince şok oluyor. İsminin Salih olduğunu öğrendiği çocuk kim? Bu çocuk Vartolu mu? Sultan, bu çocuğun bulunmasını niye istemiyor? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

“ORTADA BİR ÇOCUK VAR, BANA O ÇOCUĞU BULACAKSINIZ!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 12. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. İdris'in, Emmi ve Paşa'ya “Gonca’nın gerçek ismi Mihriban’mış. Ortada bir çocuk var, bana o çocuğu bulacaksınız!” dediği anlar büyük merak uyandırıyor. Çocuğun bulunmasını istemeyen Sultan’ın Paşa'dan yardım istemesi dikkat çekerken, İdris çocuğun adının Salih olduğunu öğreniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor. İşte "Çukur"un 12. Bölüm Tanıtımı!