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Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Çukurda kökten değişim başlıyor!

19.05.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un 129. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'da kökten değişim başlatan Yamaç ve Vartolu son defa sırt sırta veriyor. Yamaç ise tekrar İdris'ten kalan sandalyeye oturuyor.

Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Çukurda kökten değişim başlıyor!

Pazartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un 129. bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük finale son üç bölüm kala ipler iyice geriliyor. Nedim'i yakalayan Yamaç, Vartolu ve Cumali, amcayı saklandığı yerden çıkarmak için yeni bir plan kurar.

ÇUKUR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koçovalı kardeşler yeniden birbirine kenetlenerek, Amca'dan intikam almak için harekete geçer.Amca, Koçovalılar'dan kaçmayı başarsa da yeni plan amcayı iyice köşeye sıkıştırır. Cumali, amcayı saklandığı yerden çıkarmak için güçlü bir mesaj göndermek gerektiğini söyleyerek depodaki bütün malları yakar. Vartolu ve Yamaç ise amcanın damarına basmak ve ayaklarına getirmek için son kez sırt sırta verir. Koçovalıların planı istedikleri gibi işler bunun sonucunda da amca geri döner. Peki büyük planları nedir? Çukur'da kökten değişim başlıyor derken neyi işaret ediyorlar?

Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Çukurda kökten değişim başlıyor!

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Karaca ve Celasun'un, Amca tarafından öldürüldüğü ortaya çıkınca Çukur'da beklenen büyük savaş başladı. Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelerek, Amca'nın peşine düştü. Yamaç ve peşindekileri atlatmak isteyen Nedim, kendisini yem olarak kullandı ve Amca'nın güvenli bir eve geçmesini sağladı. Koçovalılar ise yakaladıkları Nedim'in, ellerinden kaçmasına izin vererek onu takibe aldılar ve yaptıkları plan sonucunda Amca'ya ulaştılar.
Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Çukurda kökten değişim başlıyor!

Aksiyon dolu anların soluksuz izlendiği bölümün final sahnesi herkesi şoke etti. Cumali Amca, bir helikopterle kaçmayı başarırken geride kalan Nedim, Vartolu tarafından öldürüldü. Nedim karakterine hayat veren başarılı oyuncu İlkay Akdağlı, diziye veda etti.


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi
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