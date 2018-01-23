Çukur 14. bölümden ilk sahne! Sena ve Vartolu'ya silah doğrultuyor

Çukur 14. bölüm ilk sahnesinde, Sena’nın “Şimdi girebilirsin ama içeriden çığlık duymayacağım, imdat sesi duymayacağım. Yoksa sonuçlarına katlanırsın!” sözleri dikkat çekerken, Vartolu içerde kimin olduğunu öğrenmek istiyor.

Çukur’un merakla beklenen 14. bölümü 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 13. bölümünde Vartolu’nun gözündeki kırmızılıktan dolayı Salih olduğunu anlayan Saadet yıkıldı. Feyyaz’ın adamları tarafından tutulan Münir, çocuğunu arama bahanesiyle Baykal’ı aradı. Her şeyi öğrenen fakat Yamaç’a ulaşamayan Feyyaz, Baykal’ın evini basmaya gitti. O sırada Beyefendi’nin kim olduğunu öğrenmeye çalışan Yamaç da Baykal’ın yanındaydı. Saldırıdan Yamaç sayesinde kurtulan Baykal, her şeyi öğrenen Feyyaz’ı öldürmek istedi. Feyyaz, Yamaç’a bildiklerini anlatacakken Baykal’ın tuttuğu keskin nişancı tarafından öldürüldü.

Vartolu, Münir’i depodan aldı ve şirketi üstüne yaptıktan sonra onu öldürdü. Yamaç’tan tapuların para karşılığı ipotek edildiğini öğrenen İdris, tapuları almak için Vartolu’nun karşısına çıktı. Nefes kesen büyük yüzleşmede Vartolu, tek bir tapu hariç elindeki tüm tapuları İdris’e vererek, karşılığında kendisine masal anlatmasını istedi. Bu isteğiyle gizli kimliğini tehlikeye atan Vartolu, annesinin evine giderek her yeri darmaduman etti. Bu sırada eve gelen Yamaç ise Vartolu'nun bu evle ilgili hikayesini çözmekte kararlı olduğunu gösterdi.

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