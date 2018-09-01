Çukur 2. sezondan 2. yeni fragman yayınlandı! Koçovalılar'ın yeni düşmanı Karakuzular kimdir?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Çukur sokaklarının savaş alanına döndüğü, İdris’in mekanının yerle bir edildiği tanıtımda Çukur sakinlerinin korku dolu gözlerle izlediği Karakuzular, Koçovalılara kafa tutuyor. Farklı sembolleriyle dikkat çeken Karakuzuların liderleri Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun (Berkay Ateş) ortaya çıkarken, “Biz Karakuzularız! Bizim geçmişimiz yok; anamız yok, babamız yok. Sürüde ilk biz belli oluruz. Bizi bir tek birlik olmak kurtarır.” sözleri Çukur’un heyecan dolu yeni sezonundan ipuçları veriyor. Çetenin, Koçovalılara ait ne varsa ortadan kaldırdığı, hafızalara kazınan Çukur sembolünün değiştiği anlar merakı arttırıyor. Bitik halde görülen Yamaç’ın öfke dolu bakışları ise gerilimi yükseltiyor. Çukur, büyük bir merak ve heyecanla beklenen yeni sezonuyla ekrana damga vurmaya hazırlanıyor.

ÇUKUR’UN SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Dizinin sezon finalinde Yamaç, Nazım ve Emrah’ı oyuna getirdi. İdris’in ailesiyle birlikte ‘Çukur’u terk etmesi izleyenleri derinden etkiledi. Bölümde Nazım ve Emrah’ın birbirlerini öldürdükleri sahne herkesi şoke etti. Final sahnesinde Çukur’un tamamen yıkık dökük, eski günlerini aratan şekilde görüldüğü anlar büyük merak uyandırdı. Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım isterken, iki kardeşin el ele verdiği anlar büyük beğeni topladı. Saldırıya uğrayan İdris’in, Emmi ve Paşa ile ölüme yürüdüğü anlar ise heyecanı doruk noktasına çıkardı. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü, Çukur’u yerle bir eden adamların yeni sezonda Koçovalılarla mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor.