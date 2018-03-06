Çukur 20. yeni bölümden ilk sahne! Sonunda deliren Yamaç Baykal'ın evini basıyor

Çukur'un dün akşam ekrana gelen 19. bölümünde Yamaç'ın kusursuz planı sayesinde Vartolu'nun nasıl kurtulduğu ekrana geldi. Yamaç’ın kendisini kurtarmasına anlam veremeyen Vartolu, Yamaç’ın “Babamın bir oğlu daha ölmesin” sözleriyle derinden sarsıldı. Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen ve acı içinde Aliço’dan yardım isteyen İdris soluğu oğlu Kahraman’ın mezarında aldı. Kahraman’ın ölümünden kendini sorumlu tutan İdris gözyaşlarına hakim olamadı. Selim’in yaşam savaşı verdiği sırada Yamaç, Vartolu’nun başına silah dayadı fakat o sırada gelen Emmi, Selim’in ameliyattan çıktığını söyledi. Yamaç apar topar hastaneye giderken, Komiser Emrah Çukur’dakilerin sicillerini araştırmaya koyuldu.

Yaşadığı acının ağırlığını daha fazla taşıyamayan İdris, eve gelen Sultan’ın desteğiyle yeniden toparlandı. Ancak Sultan'dan Selim'in vurulduğunu öğrenen İdris, hayatının en büyük üzüntülerinden birini yaşadı. Selim’in Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olduğunu öğrenen ve gururdan gözleri dolan İdris, Selim’in kendine gelmesiyle rahat bir nefes aldı. Sena ile birlikte İzmir’den dönen Güzide, Emrah’ın uzak durmasını istedi. Yamaç Medet’in tarifiyle, her şeyi yapan kişinin Baykal olduğunu anladı. Yamaç, Baykal’la konuştuğu sırada renk vermezken, Baykal ise Yamaç’ı bitirmekte kararlıydı. Emmi’nin kendisinden bir şey gizlediğini anlayan İdris onu takip etti. Vartolu’nun tutulduğu depoya geldiğinde karşısında Vartolu’yu buldu. Vartolu ise İdris’in ona gerçek adıyla, Salih’le hitap etmesiyle şaşkınlık yaşadı. Baba oğulun duygu yüklü yüzleşmesinin ekrana geldiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Çukur’un merakla beklenen 20. bölümü 12 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!