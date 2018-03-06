MAGAZİN

Çukur 20. yeni bölümden ilk sahne! Sonunda deliren Yamaç Baykal'ın evini basıyor

ÇUKUR HABERLERİ  | 06.03.2018 01:22 | Son Güncelleme

Çukur’un 20. yeni bölümünden sneak peek yayınlandı. Çukur 20. bölüm ilk sahnesinde gözü dönen Yamaç arabayla son sürat Baykal’ın malikanesine geliyor. Arabadan hışımla çıkardığı tüfeğiyle malikaneye yürüyen Yamaç’ı Metin, Kemal ve diğer Koçovalılar engellemeye çalışıyor. Yamaç’ı gören korumalar silahlarına sarılırken, en sonunda düşürülerek durdurulan Yamaç’ın delirmiş bir şekilde çığlık attığı anlar heyecanı yükseltiyor.

Çukur 20. yeni bölümden ilk sahne! Sonunda deliren Yamaç Baykal'ın evini basıyor

Çukur'un dün akşam ekrana gelen 19. bölümünde Yamaç'ın kusursuz planı sayesinde Vartolu'nun nasıl kurtulduğu ekrana geldi. Yamaç’ın kendisini kurtarmasına anlam veremeyen Vartolu, Yamaç’ın “Babamın bir oğlu daha ölmesin” sözleriyle derinden sarsıldı. Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen ve acı içinde Aliço’dan yardım isteyen İdris soluğu oğlu Kahraman’ın mezarında aldı. Kahraman’ın ölümünden kendini sorumlu tutan İdris gözyaşlarına hakim olamadı. Selim’in yaşam savaşı verdiği sırada Yamaç, Vartolu’nun başına silah dayadı fakat o sırada gelen Emmi, Selim’in ameliyattan çıktığını söyledi. Yamaç apar topar hastaneye giderken, Komiser Emrah Çukur’dakilerin sicillerini araştırmaya koyuldu.

Yaşadığı acının ağırlığını daha fazla taşıyamayan İdris, eve gelen Sultan’ın desteğiyle yeniden toparlandı. Ancak Sultan'dan Selim'in vurulduğunu öğrenen İdris, hayatının en büyük üzüntülerinden birini yaşadı. Selim’in Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olduğunu öğrenen ve gururdan gözleri dolan İdris, Selim’in kendine gelmesiyle rahat bir nefes aldı. Sena ile birlikte İzmir’den dönen Güzide, Emrah’ın uzak durmasını istedi. Yamaç Medet’in tarifiyle, her şeyi yapan kişinin Baykal olduğunu anladı. Yamaç, Baykal’la konuştuğu sırada renk vermezken, Baykal ise Yamaç’ı bitirmekte kararlıydı. Emmi’nin kendisinden bir şey gizlediğini anlayan İdris onu takip etti. Vartolu’nun tutulduğu depoya geldiğinde karşısında Vartolu’yu buldu. Vartolu ise İdris’in ona gerçek adıyla, Salih’le hitap etmesiyle şaşkınlık yaşadı. Baba oğulun duygu yüklü yüzleşmesinin ekrana geldiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Çukur’un merakla beklenen 20. bölümü 12 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur 20. bölüm çukur sneak peek çukur 20. bölüm fragman çukur 20. bölüm ilk sahne

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukur dizisinde Vartolu şizofren mi çıktı? Çukur'da Vartolu'nun üç hali!

Çukur dizisinde Vartolu şizofren mi çıktı? Çukur'da Vartolu'nun üç hali!

Çukur 19. bölüm 2. fragmanı! Yamaç Beyefendi'den hesap soruyor

Çukur 19. bölüm 2. fragmanı! Yamaç Beyefendi'den hesap soruyor

Çukur’un 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İdris Koçovalı oğlu Vartolu'nun karşısına çıkıyor

Çukur’un 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İdris Koçovalı oğlu Vartolu'nun karşısına çıkıyor

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur dizisinde Vartolu sonunda ortaya çıktı! Yamaç ve Vartolu'nun büyük hesaplaşması

Çukur dizisinde Vartolu sonunda ortaya çıktı! Yamaç ve Vartolu'nun büyük hesaplaşması

Çukur 19. yeni bölüm sneak peek! Vartolu ve Yamaç yüzleşiyor: 'Bir oğlu daha ölmesin diye yaptım'

Çukur 19. yeni bölüm sneak peek! Vartolu ve Yamaç yüzleşiyor: 'Bir oğlu daha ölmesin diye yaptım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.