Çukur 22. yeni bölüm fragmanı: Elvis kim? (Çukur son bölüm izle)

Çukur 22. yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur yeni bölümde Elvis adında yeni bir karakter ortaya çıktı. Genç oyuncu Saygın Soysal'ın canlandırdığı Elvis, İdris Koçovalı ve Yamaç'ı mekanına çağırır ve onlardan Baykal'ı ister. Yamaç ise bu isteğine "Vermez isek ne olur?" diye soruyla karşılık veriyor. Vartolu'nun çılgınlar gibi elinde silahla koştuğu ve heyecanlandıran Çukur 22. yeni bölüm fragmanı haberimizde. ÇUKUR 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 22. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Yamaç ve İdris'in karşı karşıya geldiği Elvis karakteri büyük merak uyandırdı. Yamaç ve İdris'e meydan okuyarak onlardan Baykal'ı rahat bırakmalarını isteyen Elvis, Yamaç’ın sert tepkisiyle karşılaşırken, bu gizemli adamın dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor. Vartolu’nun elinde silahıyla koştuğu anlar ise heyecanı yükseltiyor. YETENEKLİ OYUNCU SAYGIN SOYSAL ÇUKUR’DA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK! Show TV’de ekrana gelen Çukur’un yeni bölümünde kadroya sürpriz bir isim dahil oluyor. Genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, Elvis karakteriyle Çukur’daki dengeleri değiştirmeye geliyor. Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen fenomen dizi Çukur’un kadrosu genişliyor. Türk televizyon tarihinin ölümsüz dizilerinde rol alan genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna katılıyor.

İlk kez 22. bölümde izleyici karşısına çıkacak Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verecek. Yamaç ile Vartolu’nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal’la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeyi de değiştirecek. Saygın Soysal, “Baykal, gücünü geri kazanacak mı?” sorusunun cevap bulacağı yeni bölümde işleri kızıştırmaya gelecek. Kilit bir role sahip olan Soysal’ın canlandırdığı Elvis’in Yamaç ve İdris’le karşılaşması büyük bir merakla beklenecek. “GÖRDÜN MÜ DEJAVUYU BAYKAL EFENDİ!” Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 22. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç, Vartolu, Medet ve diğerleri tarafından kapana kıstırılan Baykal, Yamaç’ın yumruğu ile yere seriliyor. Vartolu’nun “Gördün mü dejavuyu Baykal efendi!” sözleri dikkat çekerken Vartolu ve Medet, Baykal’dan intikamlarını almak için birbirleriyle yarışıyor. ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 21. bölümü nefes kesti. Vartolu’nun öldüğünü sanan Saadet, büyük gerçeği öğrendi. Vartolu’nun evine giderek onu görmek isteyen Saadet ile Vartolu’nun duygu yüklü buluşması ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Babasının intikamını almak isterken Vartolu’nun, Yamaç’ın kardeşi olduğunu öğrenen Celasun, Yamaç’tan hesap sordu. Vartolu’nun ölmediğini öğrenince öfkeden deliye dönen Baykal, Emrah ve Nazım’a kardeş olduklarını söyleyerek ikiliye hayatlarının en büyük şokunu yaşattı.