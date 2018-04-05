Çukur 24. bölüm fragmanı! Sultan öldü mü? Perihan Savaş Çukur'dan ayrılıyor mu?

Çukur dizisinin nefes kesen 24. bölüm fragmanında, Nedret’in Vartolu’yla karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Vartolu’ya silah doğrultan Nedret, “Sen beni kimin karısı zannediyorsun?” sözleriyle meydan okuyor. Vartolu’yu korumak isteyen Medet, Nedret’i engellemeye çalışırken ateş alan silah Sultan’a isabet ediyor. Kanlar içinde yere yığılan Sultan’a neler olacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 23. bölümü nefes kesti. Koçovalı kadınlarını kaçıran Elvis, Yamaç’a gözdağı verdiği sırada karşısında Emrah’ı buldu. Aliço, Baykal’la bağlantısı olan Laz’ı rehin aldı. Laz’ın Aliço’nun yanında olduğunu öğrenen Yamaç, Meke ile birlikte Aliço’nun peşine düştü. Baykal’ın malikanesine gireceği sırada Aliço’yu yakalayan Yamaç ve Meke, Laz’ı da alarak İdris’in karşısına getirdi. Baykal ve Nazım, Laz'la yüzleşti. Nazım’ın tuzağıyla kendini büyük bir çıkmazın içinde bulan Baykal, tüm yaptıkları ortaya çıkınca Elvis’in adamları tarafından öldürüldü. Baykal’ı ölüme sürüklemesinin ardından Emrah’a babasını Koçovalıların öldürdüğünü söyleyen Nazım, yeni bir mücadeleyi tetikledi. Koçovalı kadınlarını Elvis’ten kurtaran Emrah, sevdiklerinin bir daha zarar görmemesi için Elvis’le son kez hesaplaştı. Elvis’i gözünü kırpmadan öldüren Emrah, bu hamlesinin sonucu olarak Yamaç’a kendisiyle ilgili büyük gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Sena’nın ağabeyi olduğunu söyleyen Emrah ile Yamaç arasında nelerin yaşanacağı büyük merakla beklenecek.