Çukur 27. bölüm fragmanı! İdris Koçovalı: 'Haftaya düğünümüz var'

Çukur dizisinin yeni bölümünde, babası İdris Koçovalı'ya meydan okuyan Vartolu, Koçovalılar'a savaş açıyor. Koçovalılar'ı zora sokacak üst üste hamleler yapan Vartolu'ya İdris'ten çok sert bir yanıt geliyor.
İdris’in mekanından kovduğu Vartolu, İdris’e sözleşmeyle cevap veriyor. Vartolu’nun mekanını aldığını anlayan İdris, kahvenin önüne gelen kalabalığa dönüyor ve “Güzel bir haberim var size. Saadet kızımızı bu akşam istemeye gelecekler. Damadımız helal süt emmiş, namuslu bir arkadaş. Haftaya da düğünümüz var!” sözleriyle Vartolu’yu can evinden vuruyor. Kalbine bıçak saplanan Vartolu’nun neler yapacağı merakla bekleniyor.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 26. bölümü nefes kesti. Yamaç ve Sena’yı ayırmaya kararlı olan Emrah, tehlikeli bir hamle yaparak planına Sena’nın eski sevgilisi Anıl’ı dahil etti. Anıl’a yardım etmek isteyen Sena’nın Yamaç’a yalan söylemesi Emrah’ı amacına bir adım daha yaklaştırırken, Sena’yı da büyük bir tehlikenin içine sürükledi. Saadet’in evlendirileceğini öğrenince çılgına dönen Vartolu, Saadet’ten hesap sordu. İdris’in yanına gelen ve bu evliliği engellemeye kararlı olan Vartolu’ya İdris’in cevabı çok netti; “Çukur’un babası olacaksan, Saadet’in kocası olamazsın!” Koçovalılar ile arasındaki mücadelenin giderek kızıştığı Vartolu’nun son hamlesi ağır oldu. Vartolu, Koçovalılara ait silah deposunu patlatırken bunu duyan Yamaç, kendini alevlerin arasına attı. Yamaç’ın yere yığıldığı final sahnesi ekran başındakileri soluksuz bıraktı.
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE
Çukur’un 27. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Gözleriyle ateş saçan Vartolu’nun Selim’le yüzleştiği heyecan dolu tanıtımda Vartolu, Selim’den Saadet’in kimle evlendirileceğini öğrenmek istiyor. Selim, Vartolu’yu sakinleştirmeye çalışırken, “Saadet evlenmeyecek!” diyen Vartolu’nun öfkesini dinmiyor. Selim’in “Babam annemin elini kolunu bağladı. Annem de senin yumuşak karnını arıyor, buldu da. Vurdukça vuracak oradan işte!” sözleri dikkat çekerken Vartolu, Saadet’i kaybetme korkusu yaşıyor.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
Çukur’un yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de.
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