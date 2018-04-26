Çukur 27. bölüm fragmanı! İdris Koçovalı: 'Haftaya düğünümüz var'

Çukur dizisinin yeni bölümünde, babası İdris Koçovalı'ya meydan okuyan Vartolu, Koçovalılar'a savaş açıyor. Koçovalılar'ı zora sokacak üst üste hamleler yapan Vartolu'ya İdris'ten çok sert bir yanıt geliyor.

İdris’in mekanından kovduğu Vartolu, İdris’e sözleşmeyle cevap veriyor. Vartolu’nun mekanını aldığını anlayan İdris, kahvenin önüne gelen kalabalığa dönüyor ve “Güzel bir haberim var size. Saadet kızımızı bu akşam istemeye gelecekler. Damadımız helal süt emmiş, namuslu bir arkadaş. Haftaya da düğünümüz var!” sözleriyle Vartolu’yu can evinden vuruyor. Kalbine bıçak saplanan Vartolu’nun neler yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 26. bölümü nefes kesti. Yamaç ve Sena’yı ayırmaya kararlı olan Emrah, tehlikeli bir hamle yaparak planına Sena’nın eski sevgilisi Anıl’ı dahil etti. Anıl’a yardım etmek isteyen Sena’nın Yamaç’a yalan söylemesi Emrah’ı amacına bir adım daha yaklaştırırken, Sena’yı da büyük bir tehlikenin içine sürükledi. Saadet’in evlendirileceğini öğrenince çılgına dönen Vartolu, Saadet’ten hesap sordu. İdris’in yanına gelen ve bu evliliği engellemeye kararlı olan Vartolu’ya İdris’in cevabı çok netti; “Çukur’un babası olacaksan, Saadet’in kocası olamazsın!” Koçovalılar ile arasındaki mücadelenin giderek kızıştığı Vartolu’nun son hamlesi ağır oldu. Vartolu, Koçovalılara ait silah deposunu patlatırken bunu duyan Yamaç, kendini alevlerin arasına attı. Yamaç’ın yere yığıldığı final sahnesi ekran başındakileri soluksuz bıraktı.