MAGAZİN

Çukur 28. yeni bölüm fragmanı: Çukur'a kim veda ediyor? (Çukur son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 05.05.2018 10:25 | Son Güncelleme

Çukur 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'de pazartesi günleri, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla ekrana gelen Çukur son bölümde Vartolu, Yamaç'ı alevlerin arasından kurtarmıştı. Çukur yeni bölüm fragmanına ise Sena ile Yamaç'ın tartışması damga vuruyor. Yamaç, Sena'nın sakladığı sırrı öğrenmek istiyor. Kemal ile Emrah'ın dövüş sahnelerinin nefes kestiği Çukur yeni bölümde birisi veda edecek. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Çukur 28. yeni bölüm fragmanı: Çukur'a kim veda ediyor? (Çukur son bölüm izle)

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 28. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Sena’nın yalan söylediğini öğrenen Yamaç’ın öfkesine hakim olamadığı tanıtımda ikilinin hesaplaşması heyecanı yükseltiyor. İdris, Emmi ve Paşa’yı sert sözlerle uyarırken, Kemal’in Emrah’la dövüş sahneleri dikkat çekiyor. Sena ise “Yaptığımın bir bedeli var. Benim bu bedeli ödemem gerekiyor!” diyerek Yamaç’ı şaşırtıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 28. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Sezon finaline altı bölüm kala Çukur’da taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başlıyor. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur dizisinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Vartolu, Koçovalı ailesinin silah deposunu patlattı. Çıkan yangını söndürmek için kardeşi Yamaç'ın depoya girdiğini gören Vartolu son anda harekete geçti. Yamaç, depodaki yangında alevler arasında mahsur kalmıştı. Vartolu, Yamaç'ı orada yalnız bırakmadı. Onu yangından kurtardı. Vartolu'nun Yamaç'ı kurtardığını gören mahalleli alkışlarla Vartolu'yu karşıladı. Yamaç'ı kurtaran Vartolu'ya Çukur halkı teşekkürü bir borç biliyor. Paşa Vartolu' ya büyüksün diyerek, olmasaydın Yamaç ölürdü dedi. Vartolu'ya yangın sırasında neden orada olduğunun hesabını sordu. Bütün mahalleli Yamaç'ı kurtardığı için teşekkür etti.

Sena'da bir değişiklikler olduğunu fark eden Yamaç, onunla kınuşmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde neler olduğunu anlatmaya yeltenmeyen Sena, Yamaç'ın sinirlerini bozuyor. Çukur'da her ne olursa olsun, bir sorunu olduğu zaman kendisine anlatmasını istiyor.

Hale'nin ses kayıtlarını dinleyen Aliço, Meliha ile ilgili ip uçları bulmaya çalışıyor. Bunun için eski gazetelere ihtiyaç duyuyor. Giyimini düzeltip, kendini araştırmacı olarak göstererek kütüphaneye giriyor. Gazete baskılarına bakarak geçmişi araştırıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Cemil, Ayşe ile konuşmak istiyor. Gitmemek için bunu yapmak zorundaolduğundan bahsediyor. Ağabeyinin evinin olduğunu, ayrı odalarda kalabileceklerini söylüyor. İşler değiştiğinde boşanabileceklerini anlatıyor. Cemil'in bu söyledikleri karşısında Saadet çok mutlu oluyor.Saadet'in evleneceğini öğrenen Vartolu, Medet'ten radyoyu açmasını istiyor. Radyoda "nikahına beni çağır sevgilim... sözlerini duyunca Vartolu, büyük bir şaşkınlığa uğruyor. Medet'e çatıyor ve radyoyu kapattırıyor. Sinirinden içeri geçip, ortalığı yıkıyor.

Vartolu'nun Çukur'u ele geçirmek için yaptığı hamleler İdris Koçovalı'nın ters tepkiler vermesine sebep oluyor. Mahallelinin önünde Saadet'i bir hafta sonra evlendireceğini söylüyor ve Çukur'u düğüne davet ediyor. İdris Koçovalı, Vartolu'yu kalbinden vuruyor.

Eski sevgilisine yardım etmek için Vartolu'dan mal aldığını söyleyen Sena'nın başı derde giriyor. Emrah'ı çağırıyor. Kendisini Vartolu Emrah olarak tanıtıyor ve Sena'nın kaçmasını sağlıyor. Sena'nın Peşinden koşan adam onu yakalıyor. Sena ise kendini savunmak için ateş etmek zorunda kalıyor.

Bu sözler olay oldu: Politik uzay-zaman bükülmüştür, Tayyip Erdoğan tarafındanBu sözler olay oldu: Politik uzay-zaman bükülmüştür, Tayyip Erdoğan tarafından
Sosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınasıSosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınası
Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varAntalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur yeni bölüm fragmanı çukur 28 bölüm fragmanı show tv

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

İlginizi Çekebilir

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Ece Seçkin sevilen dizide!

Ece Seçkin sevilen dizide!

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı: Oya hamile! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı: Oya hamile! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 48. son bölüm izle: Faruk'a ne oldu? (İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

İstanbullu Gelin 48. son bölüm izle: Faruk'a ne oldu? (İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 29. yeni bölüm fragmanı: Ferhat herşeyi öğrendi! (Siyah Beyaz Aşk 28. son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 29. yeni bölüm fragmanı: Ferhat herşeyi öğrendi! (Siyah Beyaz Aşk 28. son bölüm izle)

TRT'den dizi setinde çıkan yangında yaralanan çocuk için açıklama!

TRT'den dizi setinde çıkan yangında yaralanan çocuk için açıklama!

İstanbullu Gelin 48. yeni bölüm izle: Boranları bekleyen şok haber! (Star TV)

İstanbullu Gelin 48. yeni bölüm izle: Boranları bekleyen şok haber! (Star TV)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.