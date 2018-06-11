Çukur 33. yeni bölüm (sezon finali) izle: Yamaç, Çukur'daki savaşı kaybediyor mu?

Çukur 33. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Sezon finali yapacak olan Çukur, bu akşam Show TV'de ekrana gelecek. ilk sezonunda çarpıcı senaryosu, çekim teknikleri, usta oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Çukur'da heyecan sezon finalinde de hız kesmiyor. Çukur sezon finalinde neler olacak? Çukur yeni bölümde İdris Koçovalı, Selim ile anlaşması üzerine mahalleyi terkediyor. Fakat bu mahallelinin evlerinden kovulmasına ve kapılarına mühürler vurulmasına neden olacak. Bu olay karşısında Yamaç, Çukur için savaşa giriyor. Nefes kesen dövüş sahneleri ile ekrana gelecek Çukur sezon finalinde Yamaç'ın kanlar içinde kalan görüntüsü izleyenlerde merak uyandırdı. Çukur'da büyük savaş kaybediliyor mu? Yamaç'a ne olacak? İşte Çukur 33. yeni bölüm - sezon finali özeti, fragmanları...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM ÖZETİ VE FRAGMANLARI

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek sezon finali heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da büyük sezon finalinde fırtına son kez kopacak ve Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalacak. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacak. Tansiyonun yüksek olacağı sezon finalinde Çukur’un her karakterinin kendi finali ise büyük şaşkınlık yaratacak.