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Çukur 33. yeni bölüm (sezon finali) izle: Yamaç, Çukur'daki savaşı kaybediyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 11.06.2018 07:53 | Son Güncelleme

Çukur 33. yeni bölümü ile sezon finali yapıyor. Bu akşam yapılacak sezon finali Çukur hayranları tarafından merakla bekleniyor. Çukur sezon finalinde evler mühürleniyor, insanlar evlerinden atılıyor, İdris Koçovalı ise bu yapılanlar karşısında eli kolu bağlı. Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç'ın dövüş sahneleri yine nefes kesiyor. Fakat son sahnede yerde kanlar içinde yatan Yamaç'ın görüntüsü merak uyandırdı. Yamaç, Çukur'u kayıp mı ediyor? İşte Çukur sezon finali fragmanları, 33. bölüm özeti..

Çukur 33. yeni bölüm (sezon finali) izle: Yamaç, Çukur'daki savaşı kaybediyor mu?

Çukur 33. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Sezon finali yapacak olan Çukur, bu akşam Show TV'de ekrana gelecek. ilk sezonunda çarpıcı senaryosu, çekim teknikleri, usta oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Çukur'da heyecan sezon finalinde de hız kesmiyor. Çukur sezon finalinde neler olacak? Çukur yeni bölümde İdris Koçovalı, Selim ile anlaşması üzerine mahalleyi terkediyor. Fakat bu mahallelinin evlerinden kovulmasına ve kapılarına mühürler vurulmasına neden olacak. Bu olay karşısında Yamaç, Çukur için savaşa giriyor. Nefes kesen dövüş sahneleri ile ekrana gelecek Çukur sezon finalinde Yamaç'ın kanlar içinde kalan görüntüsü izleyenlerde merak uyandırdı. Çukur'da büyük savaş kaybediliyor mu? Yamaç'a ne olacak? İşte Çukur 33. yeni bölüm - sezon finali özeti, fragmanları...

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ÇUKUR YENİ BÖLÜM ÖZETİ VE FRAGMANLARI

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek sezon finali heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da büyük sezon finalinde fırtına son kez kopacak ve Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalacak. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacak. Tansiyonun yüksek olacağı sezon finalinde Çukur’un her karakterinin kendi finali ise büyük şaşkınlık yaratacak.

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İdris, Çukur’daki evlerin mühürlenmesini gözyaşları içinde izlerken, “Herkesin yuvası var şu hayatta, bizimkisi de Çukur’dur. Başımızın üstünde bir çatı, ayağımızın altında bir Çukur, içinde de ailemiz olduğu sürece bize bu dünyada ölüm yok demektir!” sözleri dikkat çekiyor. Yamaç ve adamlarının Çukur için savaştığı, silahların konuştuğu, dövüş sahnelerinin damga vurduğu tanıtımda kanlar içinde kalan Yamaç’a neler olacağı ise merakla bekleniyor.

ÇUKUR 33. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

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ÇUKUR 33. YENİ BÖLÜM İLK FRAGMANI


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