Çukur 33. yeni bölüm (sezon finali) izle: Yamaç, Çukur'daki savaşı kaybediyor mu?

Çukur 33. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Sezon finali yapacak olan Çukur, bu akşam Show TV'de ekrana gelecek. ilk sezonunda çarpıcı senaryosu, çekim teknikleri, usta oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Çukur'da heyecan sezon finalinde de hız kesmiyor. Çukur sezon finalinde neler olacak? Çukur yeni bölümde İdris Koçovalı, Selim ile anlaşması üzerine mahalleyi terkediyor. Fakat bu mahallelinin evlerinden kovulmasına ve kapılarına mühürler vurulmasına neden olacak. Bu olay karşısında Yamaç, Çukur için savaşa giriyor. Nefes kesen dövüş sahneleri ile ekrana gelecek Çukur sezon finalinde Yamaç'ın kanlar içinde kalan görüntüsü izleyenlerde merak uyandırdı. Çukur'da büyük savaş kaybediliyor mu? Yamaç'a ne olacak? İşte Çukur 33. yeni bölüm - sezon finali özeti, fragmanları...
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek sezon finali heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da büyük sezon finalinde fırtına son kez kopacak ve Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalacak. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacak. Tansiyonun yüksek olacağı sezon finalinde Çukur’un her karakterinin kendi finali ise büyük şaşkınlık yaratacak.
İdris, Çukur’daki evlerin mühürlenmesini gözyaşları içinde izlerken, “Herkesin yuvası var şu hayatta, bizimkisi de Çukur’dur. Başımızın üstünde bir çatı, ayağımızın altında bir Çukur, içinde de ailemiz olduğu sürece bize bu dünyada ölüm yok demektir!” sözleri dikkat çekiyor. Yamaç ve adamlarının Çukur için savaştığı, silahların konuştuğu, dövüş sahnelerinin damga vurduğu tanıtımda kanlar içinde kalan Yamaç’a neler olacağı ise merakla bekleniyor.
"Her savaşın yalnızca bir galibi olur!"#çukur'un sezon finali 3. Fragmanı yayında! @cukurdizi @Aras_B_iynemli @KesalErcan @DuymazAlperen pic.twitter.com/gOrWFWoKs0— Show TV (@ShowTV) 9 Haziran 2018
ÇUKUR 33. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI
ÇUKUR 33. YENİ BÖLÜM İLK FRAGMANI
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