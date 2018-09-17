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Çukur 34. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 17 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2018 07:57 | Son Güncelleme

Çukur yeni bölümü bu akşam var mı, Çukur 2. sezon başlıyor mu merak ediliyor. Show TV'de geçen sezon ekrana gelen ve başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu'nun Çukur dizisi heyecanla bekleniyor. Yeni sezon fragmanları ile adından bahsettiren Koçovalılar'ın yeni düşmanı Karakuzular da ayrı bir merak konusu. Çukur yeni bölüm bu akşam Show TV yayın akışında var mı? İşte 17 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı...

Çukur 34. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 17 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı

Çukur yeni sezonu bugün başlıyor mu, Çukur 34. yeni bölüm bu akşam var mı? Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisi hayranları merakla yeni sezonu beklerken bu soruların cevaplarını araştırıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu'nun Çukur dizisi sezon finali ile izleyicilerin hafızasında yer etmişti. Birçok oyuncunun veda ettiği Çukur sezon finali sonrasında yeni sezonda neler olacak merak ediliyor ve birçok iddia, söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Ve Çukur hayranlarını merakla beklediği o gün geldi. Çukur yeni sezon 34. yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da Show TV'de olacak. İşte Show TV yayın akışı ve Çukur 34. bölüm fragmanları ile bölüm özeti...

SHOW TV YAYIN AKIŞI 17 EYLÜL PAZARTESİ

08.00 Yaşam KENDİNE İYİ BAK
09.30 Yerli Dizi KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK
11.45 Yaşam PELİN KARAHAN’LA NEFİS TARİFLER
13.00 Yarışma GELİN EVİ
15.00 Yaşam ZAHİDE YETİŞ’LE
18.45 Haber SHOW TV ANA HABER
20.00 Yerli Dizi ÇUKUR
00.15 Yerli Dizi GÜLPERİ
02.45 Yerli Dizi KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK
05.00 Yarışma ÇOCUKTAN AL HABERİ

ÇUKUR 34. BÖLÜM FRAGMANLARI VE BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalıların ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.

Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalıların yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak.

ÇUKUR’UN HEYECAN DOLU SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR!
Dizinin sezon finalinde Yamaç, Nazım ve Emrah’ı oyuna getirdi. İdris’in ailesiyle birlikte ‘Çukur’u terk etmesi izleyenleri derinden etkiledi. Bölümde Nazım ve Emrah’ın birbirlerini öldürdükleri sahne herkesi şoke etti. Final sahnesinde Çukur’un tamamen yıkık dökük, eski günlerini aratan şekilde görüldüğü anlar büyük merak uyandırdı. Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım isterken, iki kardeşin el ele verdiği anlar büyük beğeni topladı. Saldırıya uğrayan İdris’in, Emmi ve Paşa ile ölüme yürüdüğü anlar ise heyecanı doruk noktasına çıkardı. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü, Çukur’u yerle bir eden adamların yeni sezonda Koçovalılarla mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor.

CUMALİ YENİ SEZONA DAMGA VURACAK
Cumali’nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur’u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Başarılı oyuncu Memili, Çukur’a katılmayı şu sözlerle özetledi: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü’ ve ‘Şahsiyet’ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”

CUMALİ

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor. Çukur merakla beklenen yeni sezonuyla Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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