Çukur 34. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 17 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı

Çukur yeni sezonu bugün başlıyor mu, Çukur 34. yeni bölüm bu akşam var mı? Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisi hayranları merakla yeni sezonu beklerken bu soruların cevaplarını araştırıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu'nun Çukur dizisi sezon finali ile izleyicilerin hafızasında yer etmişti. Birçok oyuncunun veda ettiği Çukur sezon finali sonrasında yeni sezonda neler olacak merak ediliyor ve birçok iddia, söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Ve Çukur hayranlarını merakla beklediği o gün geldi. Çukur yeni sezon 34. yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da Show TV'de olacak. İşte Show TV yayın akışı ve Çukur 34. bölüm fragmanları ile bölüm özeti...

ÇUKUR 34. BÖLÜM FRAGMANLARI VE BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalıların ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.

Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalıların yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak.

ÇUKUR’UN HEYECAN DOLU SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR!

Dizinin sezon finalinde Yamaç, Nazım ve Emrah’ı oyuna getirdi. İdris’in ailesiyle birlikte ‘Çukur’u terk etmesi izleyenleri derinden etkiledi. Bölümde Nazım ve Emrah’ın birbirlerini öldürdükleri sahne herkesi şoke etti. Final sahnesinde Çukur’un tamamen yıkık dökük, eski günlerini aratan şekilde görüldüğü anlar büyük merak uyandırdı. Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım isterken, iki kardeşin el ele verdiği anlar büyük beğeni topladı. Saldırıya uğrayan İdris’in, Emmi ve Paşa ile ölüme yürüdüğü anlar ise heyecanı doruk noktasına çıkardı. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü, Çukur’u yerle bir eden adamların yeni sezonda Koçovalılarla mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor.