MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 4. sezon 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Vartolu gerçeği öğrenince deliye döndü

Çukur 4. sezon 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Vartolu gerçeği öğrenince deliye döndü

01.05.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım adım finale doğru ilerleyen Çukur dizisinde heyecan dorukta. Peş peşe ölümlerle sarsılan Çukur’da bu bölüm Emmi’nin cenazesi kaldırılıyor. Gerçeği öğrenen Vartolu deliye dönüyor.

Show Tv’nin efsane yapımı Çukur dizisi, mayıs ayında final yapmaya hazırlanıyor. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin paylaştığı Çukur dizisi bir süredir peş peşe ölümlerle sarsılıyordu. Çukur 35. Bölüm fragmanında yine Çukur’u sallayan gelişmeler yaşanıyor.

ÇUKUR SARSILIYOR

Bir önceki bölümün sonunda, beklenen gerçekleşmiş ve Emmi vurulmuştu. Diziden ayrılacağı zaten kesinleşen Emmi’nin, cenazesi ise bu bölümde olacak.

Gerçeği öğrenen Vartolu deliye dönerken, Karaca’nın adını sayıklayarak son sürat yanında Yamaç’la yol alıyor. Birçok olayın çözüleceği Çukur 35. bölüm 3 mayıs pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Dexter'ın 9. yeni sezonu ne zaman? Dexter'ın 9. yeni sezonu ne zaman?
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Temas ettiler, maske takmadılar: Binlerce İngiliz parti yaptı

Temas ettiler, maske takmadılar: Binlerce İngiliz parti yaptı

Evden gelen koku vahşeti ortaya çıkardı!

Evden gelen koku vahşeti ortaya çıkardı!

Fuhuş operasyonunda dikkat çeken 'izin belgesi' detayı

Fuhuş operasyonunda dikkat çeken 'izin belgesi' detayı

Taksim'e yürümek isteyen gruplara müdahale

Taksim'e yürümek isteyen gruplara müdahale

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.