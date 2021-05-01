Çukur 4. sezon 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Vartolu gerçeği öğrenince deliye döndü

Show Tv’nin efsane yapımı Çukur dizisi, mayıs ayında final yapmaya hazırlanıyor. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin paylaştığı Çukur dizisi bir süredir peş peşe ölümlerle sarsılıyordu. Çukur 35. Bölüm fragmanında yine Çukur’u sallayan gelişmeler yaşanıyor.

ÇUKUR SARSILIYOR

Bir önceki bölümün sonunda, beklenen gerçekleşmiş ve Emmi vurulmuştu. Diziden ayrılacağı zaten kesinleşen Emmi’nin, cenazesi ise bu bölümde olacak.

Gerçeği öğrenen Vartolu deliye dönerken, Karaca’nın adını sayıklayarak son sürat yanında Yamaç’la yol alıyor. Birçok olayın çözüleceği Çukur 35. bölüm 3 mayıs pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında olacak.

