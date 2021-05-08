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  4. Çukur 4. sezon 36. bölüm fragmanı yayınlandı! "Durmak yok artık bitti"

Çukur 4. sezon 36. bölüm fragmanı yayınlandı! "Durmak yok artık bitti"

08.05.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur 128. bölüm fragmanı yayınlandı. Finale koşan Çukur dizisinin bu bölümüne Karaca’nın acısını yaşayan Koçovalı kardeşlerin Amca’dan intikam almak için harekete geçmesi damga vuracak.

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Karaca’nın cenazesi herkesi derinden sarsar. İzleyenleri derinden etkileyen sahnede Karaca'nın acısını yaşayan Yamaç gözyaşlarına hakim olamıyor. Duygu dolu bu anlarda Efsun da Yamaç'ı yalnız bırakmıyor.

KARACA'NIN ANNESİ HESAP SORUYOR

Karaca'nın annesi Yamaç'ı bulmaya gelir ve oradakilere Selim'in emanetine bakamadıklarını Karaca'ya sahip çıkamadıklarını söylerken oldukça öfkelidir. Medet Aliço'nun başına bir şey gelmesinden korkarken Sultan Efsun'un kapısını çalar. Vartolu bitmiş bir vaziyetteyken onu bırakmayan Yamaç'a Cumali'de destek çıkar ve abi kardeş sarılırlar.

ÇUKUR DİZİSİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstengil ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor. Uzun süredir ekran macerasına devam eden Çukur dizisi Mayıs ayında final yapacak.

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Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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