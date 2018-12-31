MAGAZİN

Çukur 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm bu akşam var mı?

DİZİ HABERLERİ  | 31.12.2018 02:34 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 49. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Çukur son bölümde 'Yamaç'ın kim vurdu?' sorusu akılları karıştırmıştı. Peki Çukur 49. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Çukur yeni bölüm bu akşam neden yok? İşte 31 Aralık Pazartesi Show TV yayın akışı...

Çukur 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm bu akşam var mı?

Show TV'de yayınlanan Çukur 49. son bölümü bu akşam ekrana gelecek mi merak ediliyor. Her Pazartesi Show TV'de ekrana gelen Çukur'un son bölümünde şoke eden gelişmeler yaşanmıştı. Çukur'un yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Son bölümde heyecan dozunu arttıran Çukur dizisi ekrana üç haftalık ara verdi.

Çukur'un 49. yeni bölümünün ise 21 Ocak Pazartesi yayınlanması bekleniyor. Show TV'nn 31 Aralık Pazartesi yayın akışında ise yılbaşı özel programları olacak. Show TV'de bu akşam Çocuktan Al Haberi yılbaşı özel bölümü ve Güldür Güldür Show ekrana gelecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur son bölümde 'Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu akılları karıştırdı. Yamaç'ın 'Neden' demesi 'Yamaç'ı vuran Medet mi, Vartolu mu, Meke mi, Celasun mu yoksa Selim'in oğlu Akın Koçovalı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

YAMAÇ'I VURAN KİM?
Çukur 2. sezon 15. bölümünde Çukur’da büyük kayıp yaşayan Çeto ve Mahsun, geri çekilince Çukur’a Koçovalıları sokmamak için bir yol arıyor. Aradığı yardımı bulan Çeto ikna turlarına başlıyor. Ormanda bekleyen Yamaç’ı kötü bir sürpriz bekliyor. Yamaç’ın beklediği buluşma gerçekleşse de gelen aracın farları kapanmayınca Yamaç sinirlenmeye başlıyor. Hiç beklemediği anda kurşun yiyen Yamaç sadece neden diye sorabiliyor. Yamaç, ikinci kurşunu yedikten sonra ayağa kalkmaya çalışsa da bu sadece işleri daha kötüye götürüyor. Yamaç, yuvarlamaya başlarken anılarını hatırlıyor ve düştüğü yerde kalıyor. Sosyal medyada ise araba farının ışığında silüeti görünen kişinin Medet olduğu iddiası ortaya atıldı. Diğer bir ihtimal ise, bugüne kadar ortaya çıkmayan Selim'in oğlu Akın Koçovalı'nın Yamaç'ı vurduğu şeklinde oldu.

CUKUR1

ÇETO ERSOY'U ÖLDÜRDÜ!
Aralarında birinin kardeşlerini sattığını düşünen Karakuzular, Ersoy’a bir oyun kuruyor. Sadece üç kişinin bildiği kurmaca bir operasyon düzenleyen Çeto ve Mahsun, Ersoy’dan emin olunca ondan hesap soruyor. İnşaatta Ersoy’u ters asıp öldüren Çeto ve Mahsun bu ölümü Koçovalıların üstüne yıkıyor. Ersoy, Mahsun’a ölen Karakuzuların organlarının alındığını tam söylerken Çeto, Ersoy’un boğazını kesiyor.

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm var mı?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm var mı?
Kadir Doğulu yeni dizisiyle ekrana dönüyor!Kadir Doğulu yeni dizisiyle ekrana dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur yeni bölüm var mı çukur 49. yeni bölüm fragman çukur son bölüm izle çukur yamaçı kim vurdu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'çöp' yanıtı! 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın?'

Erdoğan'dan 'çöp' yanıtı! 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın?'

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! Flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! Flaş gelişme

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!

Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!

Yarışmanın ayarını bozdu

Yarışmanın ayarını bozdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana ne zaman dönecek?

Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Vuslat ne zaman başlıyor?

Kadir Doğulu yeni dizisiyle ekrana dönüyor!

MasterChef yarışmacısı Yasak Elma dizisinde!

MasterChef yarışmacısı Yasak Elma dizisinde!

Yılbaşında hangi kanalda ne program olacak?

Yılbaşında hangi kanalda ne var?

Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

Ünlü oyuncu diziye dahil oldu

TRT'nin Vuslat dizisinde flaş değişiklik!

TRT'nin Vuslat dizisinde flaş değişiklik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.