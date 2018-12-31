Çukur 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm bu akşam var mı?

Show TV'de yayınlanan Çukur 49. son bölümü bu akşam ekrana gelecek mi merak ediliyor. Her Pazartesi Show TV'de ekrana gelen Çukur'un son bölümünde şoke eden gelişmeler yaşanmıştı. Çukur'un yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Son bölümde heyecan dozunu arttıran Çukur dizisi ekrana üç haftalık ara verdi.

Çukur'un 49. yeni bölümünün ise 21 Ocak Pazartesi yayınlanması bekleniyor. Show TV'nn 31 Aralık Pazartesi yayın akışında ise yılbaşı özel programları olacak. Show TV'de bu akşam Çocuktan Al Haberi yılbaşı özel bölümü ve Güldür Güldür Show ekrana gelecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde 'Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu akılları karıştırdı. Yamaç'ın 'Neden' demesi 'Yamaç'ı vuran Medet mi, Vartolu mu, Meke mi, Celasun mu yoksa Selim'in oğlu Akın Koçovalı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

YAMAÇ'I VURAN KİM?

Çukur 2. sezon 15. bölümünde Çukur’da büyük kayıp yaşayan Çeto ve Mahsun, geri çekilince Çukur’a Koçovalıları sokmamak için bir yol arıyor. Aradığı yardımı bulan Çeto ikna turlarına başlıyor. Ormanda bekleyen Yamaç’ı kötü bir sürpriz bekliyor. Yamaç’ın beklediği buluşma gerçekleşse de gelen aracın farları kapanmayınca Yamaç sinirlenmeye başlıyor. Hiç beklemediği anda kurşun yiyen Yamaç sadece neden diye sorabiliyor. Yamaç, ikinci kurşunu yedikten sonra ayağa kalkmaya çalışsa da bu sadece işleri daha kötüye götürüyor. Yamaç, yuvarlamaya başlarken anılarını hatırlıyor ve düştüğü yerde kalıyor. Sosyal medyada ise araba farının ışığında silüeti görünen kişinin Medet olduğu iddiası ortaya atıldı. Diğer bir ihtimal ise, bugüne kadar ortaya çıkmayan Selim'in oğlu Akın Koçovalı'nın Yamaç'ı vurduğu şeklinde oldu.