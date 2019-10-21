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Çukur 72. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç Çukur'a böyle geri dönüyor: "Savaş ilan ediyorum"

DİZİ HABERLERİ  | 21.10.2019 02:18 | Son Güncelleme

Çukur dizisi bir haftalık aranın ardından merakla beklenen 72. yeni bölümüyle ekrana dönüyor. Çukur'un 21 Ekim Pazartesi Show TV'de ekrana gelecek olan 3. sezon 5. yeni bölümüne, mahalleye dönen Yamaç'ın herkesi örgütleyerek savaş ilan etmesi damga vuracak. Cumali’nin Çizgili Kenan’dan aldığı intikam yeni gelişmelere yol açarken, Koçovalılar ise hapishane yeni bir tuzağa düşüyor. Diğer yandan Azer ise Yamaç'a şok bir teklif sunacak. İşte Çukur 72. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 72. yeni bölümü geçen hafta Fransa Türkiye milli maçı nedeniyle ekrana gelmemişti. Çukur'da tüm dengelerin değişeceği 3. sezon 5. bölüm ise bir haftalık aranın ardından 21 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Çukur'un yeni bölümünde, Azer'in "Ağabeyini bize teslim et" teklifi üzerine Yamaç şok bir hamle yapacak.

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Çukur’a geri dönen Yamaç’ı arayan kişinin merak uyandırdığı tanıtımda hapishanedeki Koçovalılar ayakta kalmaya çalışıyor.

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Abisini isteyen kişiye Yamaç’ın vereceği tepki merakla beklenirken, Azer’in dövüş sahneleri gerilimi artırıyor.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur'un 3. Sezon 5. (72) Bölümünde; Yamaç’ın Çukur’a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanacak. Yamaç’ın Çukur’a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanacak. Akın, bu gelişme karşısında sakin kalmaya çalışırken yapacağı hamle merakla beklenecek.

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Cumali’nin Çizgili Kenan’dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden olurken, Yamaç tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kalacak.

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Bu planını gerçekleştirmek için Şenol’dan yardım isteyen Yamaç, kuracağı oyunla nefesleri kesecek.

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Hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde bulacaklar.

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Vartolu’nun beklenmedik bir olay karşısındaki hamlesi ise hapishanedeki tüm dengeleri alt üst edecek.

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Yamaç’ın yaşadığını öğrenen Efsun tehlikeli bir oyunun içine düşerken Azer ise Yamaç’a şoke edici bir teklifle gelecek.

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ÇUKUR 72. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

Çukur'un yeni bölümünde, Sultan Akın'a görevi Yamaç'a devretmesi gerektiğini söylüyor. Akın kaçak olan amcası Cumali'ye tuzak kurarak kaldığı yeri ihbar ediyor. Yamaç'a meydan okuyan Akın "Bana verilen emaneti korumak zorundayım. Bana Çukur emanet edildi ve ben onu korumak zorundayım!” diyor. Sultan’ın görevini devretmesini söylediği Akın’ın şoke olduğu heyecan dolu tanıtımda Akın’ın öfkesi giderek büyüyor.

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"BU BİR SAVAŞ İLANIDIR"
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Mahalleliyi toplayan Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, “Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak.

İstanbul’un Çukur’da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!” sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.


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