Çukur 79. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Kemal ölüyor mu?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 9 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 3. sezon 12. yeni bölümden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Timsah ve Yamaç’ın silahlı düellosunun ekrana geldiği etkileyici tanıtımda vurulan Koçovalılar izleyicileri şoke ediyor. Vartolu, “Duydum ki ateş ediyormuşsunuz, ettirmem! Burada yalnızca ben ateş ederim!” sözleriyle savaşın fitilini ateşlerken, silahın ucundaki Kemal’e neler olacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 11. bölümünde Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratırken, bütün Çukur korku içinde Koçovalılardan yardım bekledi. Yamaç, Çukur’un kızlarını bulmak için tüm mahalleliyi örgütledi. Mahalleliler de bütün İstanbul’a yayılıp Koçovalılara yardım etti. Yamaç, Aliço’nun yardımıyla Azer’in himayesindeki Bülent’in zaafını bulmaya çalıştı. Mahalle İstanbul’un altını üstüne getirirken Vartolu nihayet hapisten çıktı.

Cumali, Çukur’un kızlarına yanlış yapan Nahit’e gereken dersi verirken, Azer’in kardeşi Kadir’i aldı. Yamaç ise Bülent’in herkesten sakladığı paralarına ulaştı ve karşılığında Çukur’un kızlarını istedi. Akın, Timsah’ı harekete geçmesi için cesaretlendirirken, Azer ve Yamaç arasındaki gerilim giderek arttı. Cumali’nin kızları bulmak için gittiği depo, Selim’in ise Bülent bulmak için gittiği ev boş çıkınca ikisi de tuzağa düştüğünü anladı. Timsah’ın ölmediğini öğrenen Yamaç ise tek başına Timsah’ın karşısına çıkmak için harekete geçti. Final sahnesinde ise Timsah, Yamaç’ı pusuya düşürdü.