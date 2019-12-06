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Çukur 79. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Kemal ölüyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 06.12.2019 20:30 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 79. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç, Timsah ve Akın'ın kurduğu tuzaktan sağ kurtulmayı başarıyor. Aksiyon sahneleriyle örülü tanıtımda Koçovalı erkeklerinin çatıştığı anlar heyecanı yükseltiyor. Cezaevinden çıkan Vartolu ise düşmanlarına karşı harekete geçiyor. Diğer yandan ise Yamaç'ın en yakın adamlarından Kemal, ölümle burun buruna geliyor. Peki Çukur'da Kemal ölüyor mu? İşte yeni bölümden çarpıcı fragman.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 9 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 3. sezon 12. yeni bölümden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Timsah ve Yamaç’ın silahlı düellosunun ekrana geldiği etkileyici tanıtımda vurulan Koçovalılar izleyicileri şoke ediyor. Vartolu, “Duydum ki ateş ediyormuşsunuz, ettirmem! Burada yalnızca ben ateş ederim!” sözleriyle savaşın fitilini ateşlerken, silahın ucundaki Kemal’e neler olacağı merakla bekleniyor.

Çukur (1)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 11. bölümünde Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratırken, bütün Çukur korku içinde Koçovalılardan yardım bekledi. Yamaç, Çukur’un kızlarını bulmak için tüm mahalleliyi örgütledi. Mahalleliler de bütün İstanbul’a yayılıp Koçovalılara yardım etti. Yamaç, Aliço’nun yardımıyla Azer’in himayesindeki Bülent’in zaafını bulmaya çalıştı. Mahalle İstanbul’un altını üstüne getirirken Vartolu nihayet hapisten çıktı.

Cumali, Çukur’un kızlarına yanlış yapan Nahit’e gereken dersi verirken, Azer’in kardeşi Kadir’i aldı. Yamaç ise Bülent’in herkesten sakladığı paralarına ulaştı ve karşılığında Çukur’un kızlarını istedi. Akın, Timsah’ı harekete geçmesi için cesaretlendirirken, Azer ve Yamaç arasındaki gerilim giderek arttı. Cumali’nin kızları bulmak için gittiği depo, Selim’in ise Bülent bulmak için gittiği ev boş çıkınca ikisi de tuzağa düştüğünü anladı. Timsah’ın ölmediğini öğrenen Yamaç ise tek başına Timsah’ın karşısına çıkmak için harekete geçti. Final sahnesinde ise Timsah, Yamaç’ı pusuya düşürdü.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
RTÜK kaldır artık şu diziyi
yoruma verilen oylar haberlerde gördüklerimizin bir kanıtı. daha çok cerenler ölür
bu dizide kimse ölmüyor son dakika kurtuluyorlar HEYECAN DORUKTA ÇOCUKLARR
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