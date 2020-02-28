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Çukur 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali, Çağatay'ın köşkünü bastı! Yamaç ne yapacak?

DİZİ HABERLERİ  | 28.02.2020 23:20 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 90. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sabrı taşan Cumali’nin Çağatay’a giden yolda gözünü karattığı tanıtımda çekilen silahlar gerilim dolu anlara sahne olurken Yamaç, ağabeylerinin bir şey sakladığından şüpheleniyor. Evin önüne bırakılan zarf dikkat çekerken, silahların ortasında kalan Cumali’nin karşısına çıkan Çağatay’ın neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte Çukur 90. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur'un 2 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 90. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 22. bölümünde Yamaç, Çağatay’ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur’u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim’i de yanına alarak mahalleye döndü.

Vartolu’nun da yardımıyla Akın ve Damla’yı cezaevinden çıkaran Yamaç, ailenin bütün parçalarını bir araya getirmeye çalıştı. Sultan’a babasının katili konusunda hesap veren Vartolu bir yandan aileye girmenin, diğer yandan Saadet’le barışmanın mutluluğunu yaşadı. Azer ve Karaca arasındaki yakınlığı fark eden Fadik, soluğu Sultan’ın yanında aldı fakat Yamaç’ın kararı belliydi. Karaca’dan Azer ve ailesi arasından seçim yapmasını isteyen Yamaç, Karaca’nın ailesinin yanına dönmesiyle rahat bir nefes aldı. Çok zor bir seçim yapan Karaca’nın Azer’den ayrıldığı duygusal anlar ekran başındakileri derinden etkiledi. Damla’nın Cumali’ye hamile olduğunu söyleyerek büyük bir sevinç yaşattığı bölümde Yamaç uzun zaman sonra ailesini aynı çatı altında toplamayı başardı.
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Çukur’daki para sıkıntısını çözmek için iş arayışına giren Koçovalılar, aldıkları sevkiyat işinin Çağatay’ın oyunu olduğunu anladı. Silah sevkiyatını başarıyla tamamladıklarını düşünen Koçovalı kardeşler Çağatay’ı karşılarında buldu.

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Damla’nın tekrar gözaltına alınması ve Çağatay’ın kötü sürpriziyle umutsuzluğa kapılan Yamaç’ı, Emmi sabırlı olması konusunda uyardı. Babasından kalan boşluğu doldurmak zorunda kalan Yamaç, Çukur’u ve aileyi korumak için bu kez bambaşka bir yol izlemeye karar verdi. Çukur’u daha fazla tehlikeye atmamak için Çağatay’ın karşısına çıktı ve Çağatay’a boyun eğerek ekran başındakileri şoke etti.
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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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