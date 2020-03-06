MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali Çağatay'dan intikam peşinde! Çukur'da Aliço'ya gizemli mektup

Çukur 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali Çağatay'dan intikam peşinde! Çukur'da Aliço'ya gizemli mektup

DİZİ HABERLERİ  | 06.03.2020 23:55 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 91. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cumali'nin kucağında Damla'yla eve döndüğü tanıtımda kaybettiği çocuğunun acısıyla can alacağını söylediği anlar izleyenleri derinden etkiliyor. Çağatay'ın tehlikeli sözleri dikkat çekerken, Azer ve Karaca'yı birlikte gören Celasun şoke oluyor. Emmi'nin Aliço'ya gizemli mektubu dikkat çekerken, gözünü karartan Cumali’nin neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte Çukur 91. yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 9 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 91. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Çukur'da Koçovalı ailesi Cumali ve Damla’nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç’a sürpriz bir teklif sunulacak. Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali’nin karşısında kimse duramayacak.

Çukur (7)

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 24. bölümüyle ekrana gelecek.Cumali’nin Çağatay’a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç’ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak.

Çukur (4)

Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.

Çukur (1)

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur (1)4

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde, Damla'yı yeniden cezaevine yollayan Çağatay, Cumali'yi köşküne çağırdı. Ancak çılgına dönen Cumali, Çağatay'ın adamlarını vurdu. Sonunda yakalanan Cumali de Çağatay'ın eşi Damla'yla tehdit etmesi nedeniyle pes etti. Hamile olan Damla anlaşma sonrasında cezaevinden çıktı.

Çukur (2)4

Damla'yı almak için Çağatay'ın evine giden Cumali hiç beklemediği bir acı ile karşılaştı. Damla çantasından çıkardığı kanlı bezi Çağatay'ın masasına fırlattı ve bayıldı. Bebeğini düşüren Damla'yı kucaklayıp taşıyan Cumali büyük acısı ile Çağatay'ın yanından ayrıldı.

Çağatay ile el sıkışan Yamaç'ın planları beklediği gibi ilerlemedi. Selim ve Cumali'nin başına gelenlerden haberi olmayan Yamaç yaptığı anlaşma ile istediği tepkiyi alamadı.

Çukur (5)

Yamaç'ın yeni planında Cumali ve Selim'den beklediği tepkiyi alamayan Yamaç'a Cumali'den büyük uyarı geldi. Karısını ve çocuğunu düşünen Cumali'nin söyledikleri karşısında Yamaç kara kara düşüncelere daldı.

Çukur (6)4

Çağatay ile el sıkışan Yamaç beklenmedik bir görev ile karşı karşıya kaldı. Çağatay kirli işlerini yaptırmak istediği Yamaç'a, kendileriyle ilgili haberler yapan bir gazeteciyi öldürme emri verdi.

Çukur (7)4

YAMAÇ, ÇAĞATAY'IN ADAMI FATİH'İ ÖLDÜRDÜ

Çağatay'ın verdiği görev için hazırlanan Yamaç peşine takılan Fatih'i görünce işler boyut değiştirdi. Gazetecinin arabasına bomba koyan Çağatay'ın adamı Fatih'i durdurmak isteyen Yamaç başarısız oldu. Bombayı patlatmak için çocukların gitmesini bekleyen Yamaç ile Fatih arasında anlaşmazlığın sonu kötü bitti. Gazetecinin arabası havaya uçarken, Yamaç ise Fatih'i öldürdü.

SELİM VE CUMALİ'NİN PLANINA SALİH ENGEL OLDU!

Selim ve Cumali'nin Çağatay'ı öldürme planlarına Vartolu son anda yetişti. Yamaç'ın yaptıklarını ve Çukur'u korumak için Çağatay ile anlaştığını söyleyen Vartolu, Selim ve Cumali'yi plandan vazgeçirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Yeni Hayat dizisinin afişi yayınlandı! Yeni Hayat ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncularıYeni Hayat dizisinin afişi yayınlandı! Yeni Hayat ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur, çukur fragman, çukur 91. yeni bölüm fragmanı,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Akif ve Metin Müdür nereden tanışıyor?

Öğretmen dizisinde büyük sır ortaya çıkıyor!

Payitaht Abdülhamid'in yeni oyuncuları kimler? Cem Özer Payitaht Abdülhamid'de hangi rolde oynuyor?

Payitaht Abdülhamid'in yeni oyuncuları kimler? Cem Özer Payitaht Abdülhamid'de hangi rolde oynuyor?

Yeni Hayat dizisinin afişi yayınlandı! Yeni Hayat ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Yeni Hayat dizisinin afişi yayınlandı! Yeni Hayat ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha Demir'i öldürüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahne!

Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe gerçekten hamile mi? Afili Aşk 36. son bölüm izle!

Afili Aşk'ta hamilelik sürprizi!

Yasak Elma 72. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Kerim aşkı başlıyor! Gökhan Alkan Yasak Elma'da hangi rolde?

Yasak Elma'da yeni aşk başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.