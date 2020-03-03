Çukur 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cumali'yi yıkan olay! Damla'ya ne oldu? Çukur 90. son bölüm izle

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 2 Mart Pazartesi akşamı 90. son bölümüyle ekrana geldi. Yamaç, Cumali ve Selim'i tehdit eden Çağatay hepsini emrine almak için harekete geçti. Çukur'a ve yakınlarına daha fazla zarar gelmemesini isteyen Yamaç, bu defa boyun eğdi ve Çağatay ile anlaştı. Ancak Çağatay Erdenet, Yamaç'tan habersiz şekilde Selim ve Cumali'yi de emrine almak için tehdit etti.

ÇUKUR'DA CUMALİ VE DAMLA BEBEKLERİNİ KAYBETTİ

Çukur son bölümde, Damla'yı yeniden cezaevine yollayan Çağatay, Cumali'yi köşküne çağırdı. Ancak çılgına dönen Cumali, Çağatay'ın adamlarını vurdu. Sonunda yakalanan Cumali de Çağatay'ın eşi Damla'yla tehdit etmesi nedeniyle pes etti. Hamile olan Damla anlaşma sonrasında cezaevinden çıktı.

Damla'yı almak için Çağatay'ın evine giden Cumali hiç beklemediği bir acı ile karşılaştı. Damla çantasından çıkardığı kanlı bezi Çağatay'ın masasına fırlattı ve bayıldı. Bebeğini düşüren Damla'yı kucaklayıp taşıyan Cumali büyük acısı ile Çağatay'ın yanından ayrıldı.