Çukur 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cumali'yi yıkan olay! Damla'ya ne oldu? Çukur 90. son bölüm izle

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 2 Mart Pazartesi akşamı 90. son bölümüyle ekrana geldi. Yamaç, Cumali ve Selim'i tehdit eden Çağatay hepsini emrine almak için harekete geçti. Çukur'a ve yakınlarına daha fazla zarar gelmemesini isteyen Yamaç, bu defa boyun eğdi ve Çağatay ile anlaştı. Ancak Çağatay Erdenet, Yamaç'tan habersiz şekilde Selim ve Cumali'yi de emrine almak için tehdit etti.
Çukur son bölümde, Damla'yı yeniden cezaevine yollayan Çağatay, Cumali'yi köşküne çağırdı. Ancak çılgına dönen Cumali, Çağatay'ın adamlarını vurdu. Sonunda yakalanan Cumali de Çağatay'ın eşi Damla'yla tehdit etmesi nedeniyle pes etti. Hamile olan Damla anlaşma sonrasında cezaevinden çıktı.
Damla'yı almak için Çağatay'ın evine giden Cumali hiç beklemediği bir acı ile karşılaştı. Damla çantasından çıkardığı kanlı bezi Çağatay'ın masasına fırlattı ve bayıldı. Bebeğini düşüren Damla'yı kucaklayıp taşıyan Cumali büyük acısı ile Çağatay'ın yanından ayrıldı.
Çukur'un 1 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 91. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Merakla beklenen yeni bölümden ilk fragman önümüzdeki günlerde Show TV tarafından yayınlanacak.
Çağatay ile el sıkışan Yamaç'ın planları beklediği gibi ilerlemedi. Selim ve Cumali'nin başına gelenlerden haberi olmayan Yamaç yaptığı anlaşma ile istediği tepkiyi alamadı.
Yamaç'ın yeni planında Cumali ve Selim'den beklediği tepkiyi alamayan Yamaç'a Cumali'den büyük uyarı geldi. Karısını ve çocuğunu düşünen Cumali'nin söyledikleri karşısında Yamaç kara kara düşüncelere daldı.
Çağatay ile el sıkışan Yamaç beklenmedik bir görev ile karşı karşıya kaldı. Çağatay kirli işlerini yaptırmak istediği Yamaç'a, kendileriyle ilgili haberler yapan bir gazeteciyi öldürme emri verdi.
Çağatay'ın verdiği görev için hazırlanan Yamaç peşine takılan Fatih'i görünce işler boyut değiştirdi. Gazetecinin arabasına bomba koyan Çağatay'ın adamı Fatih'i durdurmak isteyen Yamaç başarısız oldu. Bombayı patlatmak için çocukların gitmesini bekleyen Yamaç ile Fatih arasında anlaşmazlığın sonu kötü bitti. Gazetecinin arabası havaya uçarken, Yamaç ise Fatih'i öldürdü.
Selim ve Cumali'nin Çağatay'ı öldürme planlarına Vartolu son anda yetişti. Yamaç'ın yaptıklarını ve Çukur'u korumak için Çağatay ile anlaştığını söyleyen Vartolu, Selim ve Cumali'yi plandan vazgeçirdi.
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