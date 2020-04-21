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Çukur 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Koçovalı kardeşler terapide! Çukur 93. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.04.2020 02:50 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur merakla beklenen 93. yeni bölümüyle ekrana geldi. Koronavirüs nedeniyle çekimleri durdurulan Çukur, başrol oyuncularının evlerinden çektiği Çukur Evde özel bölümüyle hayranlarıyla buluştu. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet’le ilgili ulaşacakları yeni bilgi Çukru son bölüme damga vurdu. Peki Çukur 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur 93. son bölümde yaşananlar.

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, oyuncuların ev ortamlarında çektiği 93. yeni bölümüyle 20 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi. Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünde Yamaç'la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu'nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer'in gizli ilişkisinde yaşanananlar ekrana geldi.

Çukur Evde_Kamera Arkası

Çukur dizisinin 94. yeni bölüm fragmanı ise Show TV tarafından yayınlanmadı.

Cukur Evde Bolumu (10)
Virüs salgını sebebiyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda ayrıca Çukur'un resmi Youtube kanalında hayranları ile buluşmuşlardı. "Çukur Evde" isimli yayınların iki bölümü de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Oyuncuların kendi aralarındaki sohbet edip oyunlar oynadıkları yayınlar toplam 5 milyon görüntülenmeyi geçmiş ve izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

Çukur Evde Bölümü (9)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'un sürprizlerle dolu bölümünde abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.


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