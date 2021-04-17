Çukur'a bomba transfer! Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı kadroya dâhil oldu

Dört sezon boyunca Show TV’de izleyici ile buluşan ve önümüzdeki aylarda da final yapması beklenen Ay Yapım imzalı Çukur’a yeni bir ismi daha dâhil oldu. Çağla Özavcı’nın Çukur’da İsmet karakterine hayat vereceği belirtildi.

Çukur'a bomba transfer!

Daha önce Sen Anlat Karadeniz, Acı Aşk gibi başarılı yapımlarda rol alan genç oyuncu Çağla Özavcı, iddialı dizinin kadrosuna katıldı.

Final öncesi dizi ekibinin içinde yer alan Özavcı, 4. sezonun 33. bölümüyle birlikte izleyici karşısına çıkacak. Genç oyuncu, iddialı dizide 'İsmet' karakterine hayat verecek.

Çağla Özavcı kimdir? 1991’de İzmir'de doğan Çağla Özavcı, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2015’te yer aldığı O Hayat Benim dizisi ile yaşayan Çağla Özavcı, sonrasında da Acı Aşk dizisinde rol yer aldı.

ATV’de yayınlanan; kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu, Mehmet Ali Nuroğlu, Öykü Gürman ve Gözde Kansu gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nazar karakterine hayat veren Çağla Özavcı, 1.67 metre boyunda, 50 kilo ve Balık burcudur.

Çağla Özavcı'nın rol aldığı diziler ve filmler: 2017 – Kalbimdeki Deniz (TV Dizisi)

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Nazar) (TV Dizisi)