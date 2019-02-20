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Çukur'a dahil olan Hare Sürel’in küfür sahnesi olay oldu

DİZİ HABERLERİ  | 20.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

Aras Bulut İynemli, Berkay Ateş ve Erkan Koçak Köstendil gibi başarılı oyuncuların başrolünde oynadığı Çukur dizisi gündemden düşmüyor. Çukur'un yeni bölüm fragmanındaki bir sahne sosyal medyada olay oldu.

Çukur'un yeni bölüm fragmanındaki bir sahne sosyal medyaya damga vurdu.

Hare Sürel’in kadrosuna dahil olduğu Show Tv’nin izlenme rekoru kıran dizisi Çukur’un küfür sahneleri olay yarattı.

Sürel diziye hızlı bir giriş yaptı. Daha önce Poyraz Karayel dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Sürel artık Çukur dizisinde... Sürel'in diziye dahil olur olmaz gündem olmasının sebebi ise ettiği küfürler...

Televizyon tarihinin en uzun küfür sahnesi olarak sosyal medyada konuşulan o sahnelerde Sürel adeta kendinden geçiyor. Sürel’in küfür ettiği sahneler daha şimdiden sosyal medyaya sallamış durumda...

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