Çukur'a dahil olan Hare Sürel’in küfür sahnesi olay oldu

Çukur'un yeni bölüm fragmanındaki bir sahne sosyal medyaya damga vurdu.

Hare Sürel’in kadrosuna dahil olduğu Show Tv’nin izlenme rekoru kıran dizisi Çukur’un küfür sahneleri olay yarattı.

Sürel diziye hızlı bir giriş yaptı. Daha önce Poyraz Karayel dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Sürel artık Çukur dizisinde... Sürel'in diziye dahil olur olmaz gündem olmasının sebebi ise ettiği küfürler...

Televizyon tarihinin en uzun küfür sahnesi olarak sosyal medyada konuşulan o sahnelerde Sürel adeta kendinden geçiyor. Sürel’in küfür ettiği sahneler daha şimdiden sosyal medyaya sallamış durumda...

