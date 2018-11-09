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Çukur'da aşk bombası! Necip Memili bakın kimleymiş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin Cumali Koçovalı'sı Necip Memili gönlünü oyuncu arkadaşı İrem Altuğ'a kaptırdığı iddia ediliyor! İki ünlü oyuncu sokaklarda el ele dolaşırken görüntülenmiş

Çukur'da aşk bombası! Necip Memili bakın kimleymiş!

Show TV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi 'Çukur', pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Medyatava'dan Birsen Altundaş'ın haberine göre: uzun süre kimin canlandıracağı merak konusu olan Cumali Koçovalı rolüne hayat veren Necip Memili de 'Çukur'un bu sezon adından en çok söz ettiren oyuncularının başında geliyor.

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Necip Memili'yle ilgili son günlerde kulislerde bir de aşk iddiası dolaşıyor. Adanalı ünlü oyuncunun dizide kendisi gibi 1980 doğumlu olan yengesi Ayşe'yi canlandıran İrem Altuğ'la yakınlaştığı konuşuluyor.

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EL ELE GÖRÜLDÜLER

Altuğ ve Memili'nin geçen günlerde Moda sokaklarında el ele yürürken görüldüğü söylentisi de beraberlik iddiasını güçlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur necip memili cumali koçovalı İrem Altuğ

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