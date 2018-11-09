Çukur'da aşk bombası! Necip Memili bakın kimleymiş!

Show TV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi 'Çukur', pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Medyatava'dan Birsen Altundaş'ın haberine göre: uzun süre kimin canlandıracağı merak konusu olan Cumali Koçovalı rolüne hayat veren Necip Memili de 'Çukur'un bu sezon adından en çok söz ettiren oyuncularının başında geliyor.

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Necip Memili'yle ilgili son günlerde kulislerde bir de aşk iddiası dolaşıyor. Adanalı ünlü oyuncunun dizide kendisi gibi 1980 doğumlu olan yengesi Ayşe'yi canlandıran İrem Altuğ'la yakınlaştığı konuşuluyor.

EL ELE GÖRÜLDÜLER

Altuğ ve Memili'nin geçen günlerde Moda sokaklarında el ele yürürken görüldüğü söylentisi de beraberlik iddiasını güçlendirdi.

