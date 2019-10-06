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Çukur'da herkesin öldüğü sandığı Yamaç geri dönüyor! Çukur 71. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 06.10.2019 21:47 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 3. sezon 4. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde, Selim’in “Babamı niye öldürdün Yamaç?” sorusuyla şoke olan Yamaç’ın neler yapacağı ise merakla bekleniyor. Vartolu Sadettin’in geri döndüğü, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” sözleriyle yaklaşan fırtınanın sinyallerini verdiği heyecan dolu tanıtımda Yamaç ve Selim uzun bir zamandan sonra bir araya geliyor. İşte Çukur 71. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Çukur, 7 Ekim Pazartesi akşamı 3. sezonun 4. bölümüyle ekrana gelecek. Çukur'da Yamaç’ı baygın halde kapısında bulan Cumali’nin telaşla ona yardım etmeye çalıştığı tanıtımda Azer’den, Yamaç’ın öldüğünü öğrenen Efsun darmadağın oluyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Çukur (7)

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek.

Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak.

Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.

Çukur (4)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
teslimat sırasında sıkıntı yaşan Akın, adamların elinden kurtulmak için suçu Azer’e atsa da her şeyi planlayanın Karaca olduğunu anladı. Azer kardeşinin ölümüyle yıkılırken Timsah, intikam oyununda sıranın kendisine geldiğini fark etti. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında aldı ve ona peş peşe ateş ederek ekran başındakileri şoke etti. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a dönmek için elinden geleni yaptı fakat Çukur’a girdiği sırada Yamaç’a ulaşamadan babasının adamları tarafından geri götürüldü.

Çukur (1)

Vartolu, gittiği yeni hapishanede tutunmaya çalışırken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düştü. Teslimat sırasında sıkıntı yaşadığı adamlardan kurtulmak için Azer’le birlikte hareket eden Akın, planını başarıyla gerçekleştirdi.

Çukur (2)

Yaşadığı acıların aynısını çektirmeye yeminli Yamaç, son hedefi Efsun’un karşısına çıktı fakat ikili birbirlerine doğrulttuğu silahları çekemedi. Final sahnesinde Yamaç’ın yaşadığı büyük tehlike ise nefes kesti.

Çukur (3)

Final sahnesinde Yamaç’ın kaza yapması için Akın ve Timsah’ın işbirliği yaptığı görüldü. Timsah’ın bölüm sonunda ortaya çıkması izleyenleri şoke ederken, “Yamaç’a ne olacak?” sorusunun yanıtı merakla beklenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.


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