Çukur'da herkesin öldüğü sandığı Yamaç geri dönüyor! Çukur 71. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Çukur, 7 Ekim Pazartesi akşamı 3. sezonun 4. bölümüyle ekrana gelecek. Çukur'da Yamaç’ı baygın halde kapısında bulan Cumali’nin telaşla ona yardım etmeye çalıştığı tanıtımda Azer’den, Yamaç’ın öldüğünü öğrenen Efsun darmadağın oluyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek.

Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak.

Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

teslimat sırasında sıkıntı yaşan Akın, adamların elinden kurtulmak için suçu Azer’e atsa da her şeyi planlayanın Karaca olduğunu anladı. Azer kardeşinin ölümüyle yıkılırken Timsah, intikam oyununda sıranın kendisine geldiğini fark etti. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında aldı ve ona peş peşe ateş ederek ekran başındakileri şoke etti. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a dönmek için elinden geleni yaptı fakat Çukur’a girdiği sırada Yamaç’a ulaşamadan babasının adamları tarafından geri götürüldü.