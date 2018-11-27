Çukur'da İdris, Emmi ve Yamaç fırtınası esti! Böyle geri döndüler! Çukur 44. son bölüm izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur 26 Kasım Pazartesi akşamı 44. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'un son bölümünde, Yamaç, Koçovalılar'ın en yakın adamı Ersoy'u kendisine tamamen bağlamayı başardı. Diğer yandan ise Meliha'nın sözleriyle kendine gelen İdris Koçovalı eski günlerine geri döndü. Bir annenin pavyonda zorla çalıştırılan kızı için yardım istediği İdris ve Emmi, pavyona giderek mekan sahibinden hesap sordu. Yamaç ise Çukur'da yaşayanların tekrar güvenini kazanmak için sürpriz bir hamle yaptı. Öldürülen berber Muhittin'in cenaze namazını mahallede kıldırılan Yamaç yüzlerce kişiyle birlikte Çukur'un sokaklarında dolaştı.

Cumali ise kendisini öldü sanan anne ve babasının karşısına çıkınca duygusal anlar yaşandı. Çukur son bölüm finalinde ise Yamaç'ın eşi Saadet doğum yaptı. Vartolu ise Saadet'i ve doğan bebeklerini Karakuzular'ın eşliğinde görebildi.

Çukur dizisinin 45. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümden ilk sahne ise henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adamlarını da yanına alan Çeto, Vartolu’yu teftişe gidiyor ama Vartolu’nun planı bambaşka çıkıyor. Medet ile ufak bir defile düzenleyen Vartolu, planını ortaya çıkarıyor. Medet’i el bombası ile donatan Vartolu, Çeto’dan kendisine Saadet’i göstermesini istiyor. Karşısında bir anda kucağında bebekle Saadet’i gören Vartolu şaşırıp kalıyor. Çeto ise Saadet’i gösterdikten sonra geri götürüyor.