Çukur'da İdris, Emmi ve Yamaç fırtınası esti! Böyle geri döndüler! Çukur 44. son bölüm izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur 26 Kasım Pazartesi akşamı 44. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'un son bölümünde, Yamaç, Koçovalılar'ın en yakın adamı Ersoy'u kendisine tamamen bağlamayı başardı. Diğer yandan ise Meliha'nın sözleriyle kendine gelen İdris Koçovalı eski günlerine geri döndü. Bir annenin pavyonda zorla çalıştırılan kızı için yardım istediği İdris ve Emmi, pavyona giderek mekan sahibinden hesap sordu. Yamaç ise Çukur'da yaşayanların tekrar güvenini kazanmak için sürpriz bir hamle yaptı. Öldürülen berber Muhittin'in cenaze namazını mahallede kıldırılan Yamaç yüzlerce kişiyle birlikte Çukur'un sokaklarında dolaştı.
Cumali ise kendisini öldü sanan anne ve babasının karşısına çıkınca duygusal anlar yaşandı. Çukur son bölüm finalinde ise Yamaç'ın eşi Saadet doğum yaptı. Vartolu ise Saadet'i ve doğan bebeklerini Karakuzular'ın eşliğinde görebildi.
Çukur dizisinin 45. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümden ilk sahne ise henüz yayınlanmadı.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Adamlarını da yanına alan Çeto, Vartolu’yu teftişe gidiyor ama Vartolu’nun planı bambaşka çıkıyor. Medet ile ufak bir defile düzenleyen Vartolu, planını ortaya çıkarıyor. Medet’i el bombası ile donatan Vartolu, Çeto’dan kendisine Saadet’i göstermesini istiyor. Karşısında bir anda kucağında bebekle Saadet’i gören Vartolu şaşırıp kalıyor. Çeto ise Saadet’i gösterdikten sonra geri götürüyor.
CUMALİ ANNE VE BABASIYLA BULUŞTU
Cumali’yi kandırıp Sultan’ın yanına getiren Aliço, ikna edebilmek için Cumali’ye annesini yazdığı mektubu söylüyor. Kimin önce ölüp kimin sonra öleceğini kimsenin bilemeyeceğini söyleyen Aliço, Cumali’ye Sultan’ın öleceğini ve çok ağlayacağını bu yüzden elini öpüp helallik istemesini söylüyor. Daha fazla dayanamayan Cumali ise eve giriyor. Karşısında Cumali’yi gören Sultan ise konuşmaya başlıyor. Eve gelen İdris, Sultan’ı karşısında sağlıklı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor ama sürprizin büyüğünü karşısında Cumali’yi görünce yaşıyor. Büyük şaşkınlıkla Cumali’nin gerçek olup olmadığını anlayan İdris’in il yaptığı tokat atmak oluyor. Tokattan sonra ise Cumali, İdris’in elini öpüyor.
İdris’in bir şey yapmayacağını anlayan Emmi, Selim’i de alıp pavyona gidiyor. Olayı konuşarak çözmeye çalışan Emmi’nin denemeleri İdris’in sesi ile kesiliyor. Mekana gelip patrondan hesap soran İdris, kendine silah çekilince adamları Emmi ve Selim’le indiriyor.
Ersoy’un peşini bırakmamakta kararlı olan Yamaç, hastaneye çiçeğini alıp ziyarete gidiyor. Ersoy’a Çeto’nun kendisinden şüphelenmemesi için vurduğunu anlatan Yamaç yeni bilgiler istiyor. İstediğini almak için Ersoy’un üstüne yavaş yavaş giden Yamaç, yeni bir kimyagerin alındığını öğreniyor.
Çukur’a giden Yamaç, Meke’ye büyük bir sürpriz hazırlıyor. Muhittin’in cenaze törenin düzenleneceğini duyan Meke göz yaşlarını tutamıyor. Yamaç’ı Çukur’da gören mahalleli ise peşine takılıyor. Yamaç’ın Çukur’da olduğunu duyan Mahsun ise deliriyor. Olaya el atmak isteyen Mahsun, mezarlığa gelip Yamaç’a silah doğrultsa da Sena’yı görünce vazgeçiyor.
Bilardocuya gidip adamlarına altınları veren Vartolu, abilerini kurtarmak için Beşiro’nun mekanına yolluyor. Beşiro’nun adamları altını alıp Vartolu’yu soruyor. Arkadan dolaşan Vartolu, Medet’le Beşiro’nun adamlarını indirip hem altınları hem de bilardocuyu alıyor.
Emmi ile meyhaneye giden İdris, Kemal ve Metin ile karşılaşıyor. Kardeşleri gördüğüne sevinen İdris, mutluluktan ikisine de sarılıyor. Kemal ve Metin’den sonra İdris’e en büyük sürpriz ise Celasun’u görmek oluyor. Bu anları izleyen Meke ise göz yaşlarını tutamıyor.
Ersoy’un vurulmasına aşırı sinirlenen Mahsun, adamlarına ceza kesiyor. Ceza olarak adamlarının gözlerini bağlatan Mahsun, diğer kardeşlerini ceza olarak suçlu bulduğu adamlarının üstüne saldırtıyor.
Vartolu’yu yanına alıp yola koyulan Yamaç, dün gece nerede olduğunu soruyor. Yalan söylemek istemeyen Vartolu, Saadet için kendisi halletmesi gereken bir işin olduğunu söylüyor. Yeni bilgilen öğrendiğini anlatan Yamaç, Vartolu’dan yardım istiyor.
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