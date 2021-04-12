Haberler MAGAZİN Dizi Çukur'da Karaca ölüyor mu? Ece Yaşar Çukur'dan neden ayrılıyor?

Çukur'da Karaca ölüyor mu? Ece Yaşar Çukur'dan neden ayrılıyor?

Show TV ekranlarında her pazartesi yayınlanan Çukur dizisinde ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. En son geniş bir hayran kitlesi edinen Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın Çukur’dan ayrılmasının arkasından bomba bir isim daha diziye veda ediyor.

Çukur’da Karaca ölüyor mu?

TV 100’deki habere göre; Karaca ile yeni bir hayat hayali içerisinde olan Celasun'un ölümü, dizinin takipçilerini de yasa boğdu. İlk günden beri Çukur'da oynayan karakterin vedası da acı oldu.

Çukur dizisiyle adını duyuran, Karaca karakterini oynayan genç oyuncu Ece Yaşar, diziye veda ediyor. Yeni bölüm fragmanında Amca Cumali'nin Kulkan Erdenet ile işbirliği yaptığını öğrenen Karaca, Amca Cumali'den hesap sormaya gidiyor. Aralarında çıkan arbedede Karaca, Amca Cumali tarafından boğularak öldürülüyor.

Çukur ne zaman final yapacak? Mayıs sonu itibarıyla final yapacak olan Çukur’da Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Necip Memili, Damla Sönmez gibi isimler oynuyor.

Ece Yaşar kimdir? 1994’te Ankara'da doğan Ece Yaşar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini "Kara Sevda" dizisinde yaşayan Ece Yaşar, 2015’ten itibaren film ve dizilerde oynadı.

Ayrıca yönetmen asistanlığı ve reklamlarda seslendirme de yapan Ece Yaşar, Hayvan Çiftliği, Ölüm Zamanı, Direniş Karatay, Çukur, Kara Sevda gibi projelerde yer aldı.