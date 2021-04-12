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Çukur'da Karaca ölüyor mu? Ece Yaşar Çukur'dan neden ayrılıyor?

12.04.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında her pazartesi yayınlanan Çukur dizisinde ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. En son geniş bir hayran kitlesi edinen Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın Çukur’dan ayrılmasının arkasından bomba bir isim daha diziye veda ediyor.

Çukur’da Karaca ölüyor mu?

TV 100’deki habere göre; Karaca ile yeni bir hayat hayali içerisinde olan Celasun'un ölümü, dizinin takipçilerini de yasa boğdu. İlk günden beri Çukur'da oynayan karakterin vedası da acı oldu.
Çukur dizisiyle adını duyuran, Karaca karakterini oynayan genç oyuncu Ece Yaşar, diziye veda ediyor. Yeni bölüm fragmanında Amca Cumali'nin Kulkan Erdenet ile işbirliği yaptığını öğrenen Karaca, Amca Cumali'den hesap sormaya gidiyor. Aralarında çıkan arbedede Karaca, Amca Cumali tarafından boğularak öldürülüyor.

Çukur ne zaman final yapacak?

Çukur ne zaman final yapacak?
Mayıs sonu itibarıyla final yapacak olan Çukur’da Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Necip Memili, Damla Sönmez gibi isimler oynuyor.

Ece Yaşar kimdir?

Ece Yaşar kimdir?
1994’te Ankara'da doğan Ece Yaşar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini "Kara Sevda" dizisinde yaşayan Ece Yaşar, 2015’ten itibaren film ve dizilerde oynadı.
Ayrıca yönetmen asistanlığı ve reklamlarda seslendirme de yapan Ece Yaşar, Hayvan Çiftliği, Ölüm Zamanı, Direniş Karatay, Çukur, Kara Sevda gibi projelerde yer aldı.

Yakın zaman sonra final yapacağı açıklanan Show TV dizisi Çukur'da yaprak dökümü sürüyor. Geçen hafta Kubilay Aka'nın ayrıldığı dizide 'Karaca' karakterini canlandıran Ece Yaşar da diziden ayrılıyor. Son yayınlanan fragmanda Karaca'nın Amca Cumali tarafından boğulduğu görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi
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