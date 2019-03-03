Çukur'da Mahsun'dan Çeto'ya şok sözler! Karakuzular dağılıyor mu? Çukur 55. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

“BUNU BİZE NASIL YAPTIN!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Çukur’da karşı karşıya gelen Koçovalılar ve Karakuzular arasında çekilen silahlar heyecanı yükseltirken, Cumali ve Yıldız arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Çeto’ya büyük bir öfke duyan Mahsun’un neler yapacağı ve Karakuzuların saldırısına uğrayan İdris, Emmi ve Uluç’un nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 22. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadeleyi bir silah sesi bölecek. Yaşanan bu şoke edici gelişme iki tarafı da etkileyecek. Salih, Koçovalılarla birlikte hareket etmeye devam ederken bir yandan da kendi kurallarına göre oynayacak. Çeto ve Mahsun’un geçmişe dair açıklarını yakalamak isteyen Koçovalılar ikiliyle ilgili sırların peşinden gitmeye devam edecekler. Mahsun, Yamaç’ın verdiği dosyadaki bilgilerin şokunu yaşarken doğruluğunu da gizlice araştıracak. Mahsun ve Çeto arasındaki dengelerin nasıl değişeceği merakla beklenecek. Karakuzular, sadece Koçovalılar’la uğraşmayacak; hedeflerinde yeni isimler de olacak. Hem Çukur sokaklarında hem de Çukur’un dışında aksiyon dolu anlar yaşanacak.