Çukur'da Meliha ve İdris'in büyük yüzleşmesi! 'Bana üç tane sıktın...' Çukur 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Beklenen buluşmanın gerçekleştiği sahnede Meliha’yı karşısında bulan İdris gözyaşlarına hakim olamıyor. İdris’e hesap soran Meliha’nın “Bana üç tane sıktın. İkisi deldi geçti, biri kaldı içerde. Ben 35 yıl taşıdım al biraz da sen taşı. Ben olamadım o olsun tespihinin danesi, ben duramadım o dursun yanında!” sözleri izleyenleri duygulandırıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 12 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 8. bölümünde Aliço’nun yardımıyla Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, Vartolu’yla da kafa kafaya verip Karakuzulara karşı yeni planlarına başladı. Karakuzuların kimyagerini bulup, tehdit eden ikili harekete geçse de Ersoy’un müdahalesiyle sonuç alamadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İdris, Selim’in sorusuyla geçmişine dönerken, Meliha’yı andığı gün onu karşısında buldu. Veysel’in mahalledeki hakimiyetine daha fazla kayıtsız kalamayan İdris’e, Selim’in desteği dikkat çekti. Cumali yine Yamaç’ı dinlemeyip kendi bildiği yoldan gitmeye karar verirken, Celasun’dan yardım istedi. Karakuzuların teslimatını yapmadan önce saldırmak ve malzemelerini almak isteyen Yamaç, Koçovalılara planını anlattı. Sena, Karaca’nın yardım isteğini ve Akşın’la ilgili durumları Yamaç’la paylaşarak Akşın’ı onun yanına götürdü. Yamaç, Akşın’ın Saadet’i gördüğüne inanmazken umutlanan Vartolu, Saadet’in peşine düştü fakat sonuç alamadı. Akşın’ın başına açtığı dertlerin köşeye sıkıştırdığı Celasun’un, Cumali’ye silah çektiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.