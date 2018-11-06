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Çukur'da Meliha ve İdris'in büyük yüzleşmesi! 'Bana üç tane sıktın...' Çukur 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 06.11.2018 01:31 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 42. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde, yıllar sonra unutamadığı aşkı Meliha'yla karşılaşan İdris büyük bir yüzleşme yaşıyor. Çukur 2. sezon 8. bölümde İdris’e hesap soran Meliha “Bana üç tane sıktın. İkisi deldi geçti, biri kaldı içerde. Ben 35 yıl taşıdım al biraz da sen taşı. Ben olamadım o olsun tespihinin danesi, ben duramadım o dursun yanında!” diyor. Peki Çukur'da Meliha'yı oynayan Şenay Gürler kim? İşte Çukur 42. bölümden duygusal fragman

Çukur'da Meliha ve İdris'in büyük yüzleşmesi! 'Bana üç tane sıktın...' Çukur 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Beklenen buluşmanın gerçekleştiği sahnede Meliha’yı karşısında bulan İdris gözyaşlarına hakim olamıyor. İdris’e hesap soran Meliha’nın “Bana üç tane sıktın. İkisi deldi geçti, biri kaldı içerde. Ben 35 yıl taşıdım al biraz da sen taşı. Ben olamadım o olsun tespihinin danesi, ben duramadım o dursun yanında!” sözleri izleyenleri duygulandırıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 12 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 8. bölümünde Aliço’nun yardımıyla Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, Vartolu’yla da kafa kafaya verip Karakuzulara karşı yeni planlarına başladı. Karakuzuların kimyagerini bulup, tehdit eden ikili harekete geçse de Ersoy’un müdahalesiyle sonuç alamadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İdris, Selim’in sorusuyla geçmişine dönerken, Meliha’yı andığı gün onu karşısında buldu. Veysel’in mahalledeki hakimiyetine daha fazla kayıtsız kalamayan İdris’e, Selim’in desteği dikkat çekti. Cumali yine Yamaç’ı dinlemeyip kendi bildiği yoldan gitmeye karar verirken, Celasun’dan yardım istedi. Karakuzuların teslimatını yapmadan önce saldırmak ve malzemelerini almak isteyen Yamaç, Koçovalılara planını anlattı. Sena, Karaca’nın yardım isteğini ve Akşın’la ilgili durumları Yamaç’la paylaşarak Akşın’ı onun yanına götürdü. Yamaç, Akşın’ın Saadet’i gördüğüne inanmazken umutlanan Vartolu, Saadet’in peşine düştü fakat sonuç alamadı. Akşın’ın başına açtığı dertlerin köşeye sıkıştırdığı Celasun’un, Cumali’ye silah çektiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

ÇUKUR'DA MELİHA ROLÜNÜ KİM OYNUYOR?
Ünlü oyuncu Şenay Gürler, Meliha karakteriyle Çukur dizisine katıldı. Şenay Gürler'in canlandırdığı Meliha karakteri, Çukur'daki bir çok sırrın ortaya çıkmasını sağlayacak ve ilerleyen bölümlere damga vuracak. Şenay Gürler, Gülse Birsel'in Avrupa Yakası dizisindeki Fatoş rolüyle tanınmıştı.

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Peki Çukur'un Meliha'sı Şenay Gürler kimdir? İşte oynadığı diziler ve biyografisi

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ŞENAY GÜRLER KİMDİR?
Şenay Gürler’in en bilinen projeleri Mahsun Kırmızıgül’ün Mucize filmi ve Gülse Birsel’in Avrupa Yakası dizisidir. Birçok projede yer alan güzel oyuncu Şenay Gürler 28 Haziran 1966’da İzmir’de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü’nden mezundur. 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide Seniha Sultan Karakterini canlandırmıştır.

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TİYATRO OYUNLARI

Kayıp : Craft Tiyatro – 2012
Savaş İkinci Perde Çıkacak : İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2007
Kocasını Pişiren Kadın : Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu – 2006
Ermişler Ya da Günahkarlar : Oyun Atölyesi – 2002
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim : Yeni Tiyatro
Parkta : Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu
Ödenmeyecek Ödemiyoruz : İzmir Sanat Tiyatrosu

FİLMLERİ

2016 Kasap Havası (film) (Leyla)
2014 Mucize (film)
2006 Çinliler Geliyor (Ayşe)
2006 İlk Aşk (Kısmet)
2005 Döngel Karhanesi (Sabahat)
2004 Korkuyorum Anne (İpek, Yön: Reha Erdem)

DİZİLERİ

Şahsiyet, (Nükhet), 2018, İnternet dizisi
İçerde (Leyla Işık) (2016)
Kış Güneşi (Leyla Demircan) (2016)
Kaçak Gelinler (Seniha Sultan) (2014)
Görüş Günü Kadınları (2013)
Hayat Devam Ediyor (Cennet Zeybek) (2011-2013)
Kolej Günlüğü (Yasemin) (2011)
Küçük Sırlar (Şebnem) (2010-2011)
Yeni Baştan (Elif) (2009)
Çemberin Dışında (Kamuran) (2008)
Acemi Cadı (Selda) (2006)
Avrupa Yakası (Fatoş) (2004-2009)
Şansa Bak (Neşe) (2004)
Biz Size Aşık Olduk (Güzin) (2002)
Cinlerle Periler (Ümran) (2001)
Eyvah Kızım Büyüdü (Hanım) (2000)
İkinci Bahar (Murat’ın annesi) (1999)
Kara Melek (Nesrin) (1996)
Çılgın Bediş (Emel) (1996)
Sahte Dünyalar (Şenay) (1995)
Kaygısızlar (Cazibe) (1994)
Sunuculuk
Çeşitli Belgesel ve Programlar (TRT İzmir Televizyonu)
Çeşitli Kültür Sanat Programları (TRT İstanbul Televizyonu)
Sen Olsaydın (Show TV)


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