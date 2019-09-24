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Çukur'da Neslican Tay detayı!

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur, dün akşam yayınlanan bölümünde geçtiğimiz Cuma günü kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'ı unutmadı.

Çukur'da Neslican Tay detayı!

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur, üçüncü sezon ikinci bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Gündemdeki konulara yaptığı ince göndermelerle bilinen dizide, hayatını kaybeden Neslican Tay da unutulmadı.

"NESLİCAN TAY ÇUKUR'A UMUT OLDUN"

Tümörden sol bacağını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, geçtiğimiz hafta dördüncü kez yakalandığı kanserden dolayı tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay, Çukur dizisinde de unutulmadı.

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Çukur'un akşam yayınlanan bölümünde boş bir duvara "Gerçek zaferler asla pes etmeyenlerindir. Neslican Tay Çukur'a umut oldun, seni asla unutmayacağız" yazıldı.

"NE HOŞ, NE İNCE BİR DÜŞÜNCE"

Çukur'daki bu anlamlı sahne izleyicilerden tam not aldı. Birçok Twitter kullanıcısı dizideki sahnenin fotoğrafını paylaşarak, 'Yine çok güzel bir farkındalık yarattınız, tebrikler', 'Bu ayrıntı için teşekkürler' ve 'Ne hoş, ne ince bir düşüncedir yine bu' gibi yorumlar yaptı.

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