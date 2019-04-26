Çukur'da siyah zarfta ne var? Akşın'ı kaçıran Yüzüklü Yamaç'a ne gönderdi? Çukur 63. yeni bölüm fragmanı izle!

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 29. bölümünde Baykal’ın vurulmasıyla gizemini koruyan Yüzüklü’nün kim olduğu gerçeği ortaya çıktı. Aliço’nun, sahte Baykal’ı vuran kişinin bulunduğu yerde yüzük bulması Yüzüklü’ye olan merakı artırırken, bu kişinin Yücel olması izleyicileri şoke etti. Timsah’ın Cumali’yi kaçırması tüm dengeleri alt üst ederken ve Çukur’a yeni bir düşman kazandırırken, Cumali’nin yardımına Vartolu Salih ile Medet yetişti. Yamaç, Selim ve Aliço başta olmak üzere herkesin harekete geçtiği bölümde aksiyon sahneleri nefesleri keserken bir tırın önüne bağlanan Vartolu Salih, Cumali ve Medet’i, Damla kurtardı. Bölümün finalinde Yücel’in, annesi ve Acar’ın mezarının başındayken Akşın’ı kaçırdığı an ise tansiyonu yükseltti. Koçovalıların, ailelerinden birini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalacağı gelecek bölümde “Akşın kurtulabilecek mi?” sorusunun cevabı merakla beklenecek.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yamaç, Selim ve Karaca’nın, bırakılan siyah zarfı açmaya çekindiği, gözyaşlarına hakim olamayan Sultan’ın “Kim bu, kim! Niye bize bunu yapıyor; önce Sena sonra Akşın. Kabus gibi çöktü üzerimize!” diyerek isyan ettiği heyecan dolu tanıtımda çaresizce kahveye koşan Celasun’un korku dolu halleri izleyenleri derinden etkiliyor.

YÜCEL KARAKUZULARI YENİDEN TOPLUYOR

Karakuzular’ın yaptığı halı saha maçına giden Yücel kendini tanıtıp, olan biteni anlattıktan sonra gençlerin sorularını cevaplıyor. Yücel’e Çeto’nun kendisini niye kovaladığı sorulunca aralarındaki meseleyi anlatıyor. Karakuzuların Koçovalılara olan öfkelerini yeniden ateşlendiren Yücel teklifini yapıyor. Karakuzuların gençleri ise teklifi hemen kabul ediyor.

CUMALİ VE VARTOLU'NUN HAYATINI DAMLA KURTARDI

Cumali’ye türlü türlü işkenceler yaptıktan sonra niye Yamaç’ın kendisini almaya gelmediğini soran Timsah, Cumali’nin tepkisi ile karşılaşıyor. Koçovalılara mekanının adresini yazmadığını hatırlayan Timsah sinirlenip adamlarına kızıyor. Bunlar olurken ise Salih çıkageliyor. Medet’in yeni tarzını gören Cumali’yi bir gülme alıyor. Cumali ve Salih arasındaki geyiği dinlemekten sıkılan Timsah silahla konuyu bölüyor.

Timsah’la buluşmaya giden Selim, Yamaç olduğunu söylüyor. Buluşmaya adamını yollayan Timsah keskin nişancı tüfeği ile buluşmayı izliyor. Bir ağacın dibine pusuya yatan Yamaç ve Aliço ise buluşmayı uzaktan izliyor. İki tarafta buluşma mekanın etrafına adamlarını yerleştiriyor. Bir kamyonun önüne bağlanan Vartolu, Cumali ve Medet'in hayatını ise Damla kurtardı. Kamyonun tekerlerine ateş ederek patlatan Damla aracı durdurmayı başardı.