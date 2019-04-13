Çukur'da Yamaç'a ne olacak? Sena'dan sonra Yamaç da akvaryuma kapatıldı! Çukur 61. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sena’nın ölmeden önce kendisi için sürpriz bir doğum günü hazırladığını Deren’den öğrenen ve büyük bir yıkım yaşayan Yamaç gözyaşlarına hakim olamazken, Salih’in girdiği çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor.

YAMAÇ AKVARYUMDAN KURTULACAK MI?

“İnsan sevdiği kişi için korkmazsa başka neden korkar ki?” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda, Sena’yı kaybettiği Gül Pavyon’a geri dönen Yamaç’ın aynı acıyı hissettiği görülüyor. Su dolu akvaryuma giren Yamaç’ın çaresiz hali izleyenleri derinden etkilerken, akvaryumun kapaklarının kapanmaya başlamasıyla yaşanan korku dolu anlar gerilimi yükseltiyor ve akıllara “Yamaç’a ne olacak?” sorusunu getiriyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 27. bölümünde Sena’yı su dolu bir akvaryumun içine kapatan Yüzüklü, Yamaç ve Mahsun’u da oyununun içine çekti. Sena’nın ölümle burun buruna geldiğini gören Yamaç, onu kurtarmak için her yolu denedi. Kurtulamayacağını anlayan Sena’nın, Yamaç’a vedası ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Sena’yı, Mahsun’un su akvaryumuna hapsettiğini düşünen Yamaç, Mahsun’un peşini bırakmadı. Yamaç, bir inşaatın ucunda Mahsun’u köşeye sıkıştırdı ve ikili arasında büyük düello yaşandı. Mücadele sonucunda Yamaç, Mahsun’u sürükleyerek onunla birlikte aşağı atladı. Nefeslerin tutulduğu bu dakikalarda ekran başındakiler, ikiliye ne olduğunu merak ederken ilk düşenin Mahsun olduğu ve hayatını kaybettiği görüldü. Yamaç, yaşadığı travmanın etkisiyle Çukur’u terk etmeyi düşünürken İdris ve Meliha’nın geçmişinden gelen bir fotoğraf karesi, akıllarda büyük soru işareti yarattı.