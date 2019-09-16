Çukur'da Yamaç babası İdris'i öldürdü mü? Efsun ve Nehir kim? Çukur 3. sezon 68. yeni bölüm izle!

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 3. yeni sezon 68. bölümüyle 16 Eylül Pazartesi akşamı ekranda olacak. Çukur'da Ercan Kesal'ın canlandırdığı İdris Koçovalı karakteri ölürken, tüm dengeleri değiştirecek yeni bir isim olan Efsun ortaya çıkıyor.
ÇUKUR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır.
Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.
Azer, Yücel ve Timsah’la işbirliği yapan Efsun’un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer’in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan’ın Vartolu Sadettin’den isteği ekran başındakileri şaşırtacak.
Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.
Akıl hastanesine kapatılan Yamaç’ın ürkek ve korku dolu halleri izleyenleri derinden etkilerken; Azer, Yücel ve Timsah’la masaya oturan Efsun’un (Damla Sönmez) dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.
Cumali’nin “Benim babamın katili dışarıda elini kolunu sallayarak gezerken, ben burada volta atmayacağım!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Koçovalıların hapishanede kavga ettiği nefes kesen anlar gerilimi yükseltiyor.
Akın Koçovalı’nın Çukur sokaklarında rahatça gezindiği görülürken Sultan’ın, Vartolu’dan isteği izleyenleri şoke ediyor.
“Sultan’ın “Vartolu Sadettin babasını öldüren adamı bulacak. Bana olan can borcunu ödeyecek!” sözleri üzerine Vartolu’nun harekete geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor.
HAZAL SUBAŞI VE DAMLA SÖNMEZ ÇUKUR'A DAMGA VURACAK
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’un yeni sezonu için geçtiğimiz günlerde “kayıt” denildi. 3. sezonu büyük heyecanla beklenen diziye son olarak başarılı oyuncu Damla Sönmez ile genç oyuncu Hazal Subaşı dahil oldu.
İki sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren ‘Çukur’un yeni sezonu merak yaratmaya devam ediyor. Final bölümünde Yamaç ile İdris Koçovalı’nın silahlarını birbirlerine doğrulttukları sahneyle ekran başındakileri şaşkınlığa uğratan dizinin 3. sezonunda kadınların gücü konuşulacak. Koçovalı Ailesi’nin kadınlarıyla birlikte hikayeye hangi yeni isimlerin dahil olacağı merakla bekleniyordu. Hem beyazperde hem de rol aldığı dizilerle geniş bir kitleye ulaşan kuşağının en başarılı oyuncularından Damla Sönmez ile genç ve yetenekli oyuncu Hazal Subaşı, ‘Çukur’da kartlar yeniden dağıtılırken dengeleri değiştirecek.
Sönmez’in canlandıracağı Efsun ile Subaşı’nın hayat vereceği Nehir’in, hikayeyi nasıl etkileyeceği merakla beklenecek.
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