Çukur'da Yamaç babası İdris'i öldürdü mü? Efsun ve Nehir kim? Çukur 3. sezon 68. yeni bölüm izle!

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 3. yeni sezon 68. bölümüyle 16 Eylül Pazartesi akşamı ekranda olacak. Çukur'da Ercan Kesal'ın canlandırdığı İdris Koçovalı karakteri ölürken, tüm dengeleri değiştirecek yeni bir isim olan Efsun ortaya çıkıyor.

ÇUKUR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır.



Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.



Azer, Yücel ve Timsah’la işbirliği yapan Efsun’un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer’in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan’ın Vartolu Sadettin’den isteği ekran başındakileri şaşırtacak.

Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.