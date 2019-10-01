YAMAÇ ÖLDÜ MÜ? Efsun'un evinden çıkan Yamaç arabayla giderken, peşinden bir arabanın geldiğini fark etti ve hemen peşinden silah sesleri geldi. Yamaç olayın farkına vardı ve "Kaybedeceksem savaşarak kaybederim" diyerek mücadele etti. Ancak Yamaç'ın arabası yoldan çıkar ve kaza yaptı. Peşinden Akın ve Timsah öldü mü diye baktılar. Direksiyon başında yaralı halde hareketsiz şekilde duran Yamaç'ın arabasına, Timsah'ın adamları kurşun yağdırdı. O sırada ise Yamaç'ın içinde bulunduğu araç havaya uçtu. Yanan araçtan Yamaç'ın çıkıp çıkmadığı ise belli olmadı. Akın ise Azer'i arayarak amcası Yamaç'ın yanan arabasını izlettirdi. Finalde ise Akın Koçovalı'nın 'Kusura bakma amca. Yaşamam için senin ölmen gerekiyordu' sözü dikkat çekti.

Çukur dizisi 3. sezon 3. yeni bölümüyle 30 Eylül Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana geldi. Yamaç, Cumali ve Vartolu'nun babalarının intikamını almaya çalıştığı Çukur'un son bölümünde, Akın Koçovalı ise ailesine yaptığı hainliklere yenilerini ekledi. Azer ve Timsah Celil ile işbirliği yapan Akın, amcası Yamaç'ı tuzağa düşürerek öldürmek istedi.

CUMALİ NADİR'DEN İNTİKAMINI FECİ ALDI! Nadir, Cumali'yi Çizgili Kenan'ın olduğu yere götürür. Nadir'i öpüp tebrik eder ve kovar. Çizigili Kenan'a hamamda baskın yapmaya gider. Bu sırada Çizgili Kenan hamamda eğlenirken, Cumali ise içeri girer ve karşısına çıkan adamları döver. Peştemal giyip hamama, Kenan'ın yanına girer. Bir köşeye otutur ve eline silahları alır. Silah çatasını Kenan'ın önüne atar ve Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken Cumali kafa atar. Silahları gelişigüzel sıkan Cumali, herkesin hamamdan çıkmasını söyler. Cumali, Çizgili Kenan'ı silahı doğrultur ve Kenan ise korkudan yalvarmaya başlar. Çizgili Kenan'a arkasında kimin olduğunu sorar ve Kenan ise korkudan hemen itiraf eder. Cumali Kenan'ın ellerini bağlar ve yere yatırır. Elinde boynuz ile müzisyenlere şarkı çaldırır.

TİMSAH CELİL NASIL KURTULDU? Timsah korkudan ne yapacağını bilemezken, Yamaç ise kimseye belli etmeden Timsah'ın yanına çıkar. Yamaç'ı karşısında elinde silah ile gören Timsah hayatının şokunu yaşar. Timsah Yamaç'a döner dönmez, Yamaç, ilk önce alnına sonra vücuduna ateş eder. Timsah yere yığılır, Yamaç cebinden çıkardığı tesbihi öper ve Timsah'a atar. Ancak ilerleyen sahnelerde Timsah'ın giydiği çelik yelek sayesinde hayatta kaldığı ortaya çıktı.

VARTOLU'NUN ZOR ANLARI

Vartolu başka bir yere transfer edilmiştir. Oradaki cezaevi müdürü ile başı beladadır ve müdür dişli biridir. Müdür Vartolu'ya tulum giymesini söyler ancak Vartolu buna karşı çıkar. Müdür Vartolu'yu soğuk odaya attırır. Vartolu ne kadar bağırsa da müdür oralı olmaz.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un dün akşam ekrana gelen 3. sezonun 3. bölümünde teslimat sırasında sıkıntı yaşan Akın, adamların elinden kurtulmak için suçu Azer’e atsa da her şeyi planlayanın Karaca olduğunu anladı. Azer kardeşinin ölümüyle yıkılırken Timsah, intikam oyununda sıranın kendisine geldiğini fark etti. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında aldı ve ona peş peşe ateş ederek ekran başındakileri şoke etti. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a dönmek için elinden geleni yaptı fakat Çukur’a girdiği sırada Yamaç’a ulaşamadan babasının adamları tarafından geri götürüldü. Vartolu, gittiği yeni hapishanede tutunmaya çalışırken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düştü. Teslimat sırasında sıkıntı yaşadığı adamlardan kurtulmak için Azer’le birlikte hareket eden Akın, planını başarıyla gerçekleştirdi. Yaşadığı acıların aynısını çektirmeye yeminli Yamaç, son hedefi Efsun’un karşısına çıktı fakat ikili birbirlerine doğrulttuğu silahları çekemedi. Final sahnesinde Yamaç’ın yaşadığı büyük tehlike ise nefes kesti. Final sahnesinde Yamaç’ın kaza yapması için Akın ve Timsah’ın işbirliği yaptığı görüldü. Timsah’ın bölüm sonunda ortaya çıkması izleyenleri şoke ederken, “Yamaç’a ne olacak?” sorusunun yanıtı merakla beklenecek.

