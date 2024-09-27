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Çukur'dan Deha'ya bomba transfer! Unutulmaz isim kadroya girdi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.09.2024 16:56
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Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha'nın kadrosuna Çukur'un efsane ismi dahil oldu. Sevilen dizide Kemal karakterine hayat veren Uğur Yıldıran Deha'ya katıldı.

Çukur'dan Deha'ya bomba transfer! Unutulmaz isim kadroya girdi!

Show TV'nin yeni sezondaki en iddialı dizileri arasında yer alan Deha, ilk bölümden itibaren gündemden düşmedi. Karakteri, oyuncuları ve senaryosuyla kısa sürede seyirciyi etkisi altına aldı. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı dizi yavaş yavaş da kadrosunu şekillendirmeye başladı. İlk bölümüyle yüksek sonuçlar elde eden Deha'ya ise Çukur'un efsane ismi dahil oldu.

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ÇUKUR'UN KEMAL'İ DEHA KADROSUNDA!

Kadrosunu genişleten Deha'ya Çukur'un sevilen karakteri Kemal'e hayat veren ve aksiyon sahneleriyle nefesleri kesen Aksiyon yönetmeni ve oyuncu Uğur Yıldıran katıldı. Başarılı oyuncu Çukur dizisine 80. bölümünde ölerek veda etmişti.

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UĞUR YILDIRAN KİMDİR?

26 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü’nde tamamlamıştır. Uğur Yıldıran dans ile de ilgilenmiştir. 2009 yılında Hadise'nin Eurovision yarışmasında söylediği Düm Tek Tek adlı şarkıda sahnede Hadise’ye dansçı olarak eşlik etmiştir. İlk oyunculuk deneyimi ise, 2014-2016 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Filinta adlı dizide Garbis karakteri ile olmuştur. 2016 yılında İçerde dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır.

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DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha'nin 1. Bölümünde; Matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra üniversiteden burs alarak çocukluk aşkı Esme ile Amerika’ya gitme planları yapmaktadır. Fakat herkesin konuştuğu bu başarıyı yalnızca tek bir kişinin duymasını arzulamaktadır: yıllar önce onu ve ailesini terk edip giden babası İskender.

Kendine rağmen Devran ailesini İskender’den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran’ın ona kapılmasına engel olamaz. İskender’in ise yıllar sonra karşısına çıkan oğlu Boran için farklı bir amacı vardır. Boran’ın İskender’in dünyasına girmesiyle Devran’ın planları değişmek zorunda kalır.

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Uğur Yıldıran Çukur
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