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Çukur dizisinde ağlatan sahne! Yüzüklü Yücel ve Akşın öldü mü? Çukur 63. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.04.2019 03:38 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 63. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde Sena'dan sonra Koçovalılar'dan bir isim daha öldürüldü. Yücel, Yüzüklü olduğunun ortaya çıkmasının ardından Celasun'un eşi Akşın'ı kaçırarak öldürdü. Çukur'da Akşın rolünü canlandıran İlayda Alişan da yeni bölümde veda etti. Cumali, Celasun ve Selim ise Akşın'ın cansız bedenini kelebek kanatları çizilmiş bir yerde buldu.

Çukur dizisinin 29 Nisan Pazartesi ekranan gelen 63. son bölümünde bir ayrılık daha yaşandı. Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un son bölümünde, Akşın rolündeki İlayda Alişan veda etti. Koçovalalar'ın en büyük ağabeyi Kahraman'ın kızı olan Akşın, Yücel tarafından öldürüldü.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Notta bulduğu adrese giden Aliço’nun karşısına Yücel çıkıyor. Yücel’i görünce belindeki silaha sarılan Aliço bir anlık dalgınlıkla silahını kaptırıyor. Silahı alıp çatıdan atan Yücel, Aliço’ya Koçovalıları kötülüyor. Aliço’ya onu sevdiğini söyleyen Yücel kendisi ile gelmesini teklif ediyor. Aliço ise Koçovalıların peşini bırakması karşısında kabul edeceğini söylüyor. Yücel silahını çekip Aliço’yu tam vuracakken Yamaç yetişip onu vuruyor. Yücel yediği kurşunlar sonrası yere yıkılıyor.

Planını bu sefer Salih üzerinden kuran Yücel, Remzi’yi pavyona gönderiyor. Savaş’ın geldiğini ama Salih’in hala gelmediğini söyleyen Remzi, Yücel’in emri ile operasyona başlıyor. Herkese sıkmaya başlayan Karakuzular en sonunda Savaşı’da vuruyor. Pavyona geri dönen Vartolu ve Medet ise gördükleri manzara karşısında şok oluyor. İkinci sürpriz ise Timsah’ın mekana gelmesi ile oluyor.

Nejat’ın yolladığı çiçek sonrası Cumali yola koyuluyor. Yolda aklına Akşın gelen Cumali, Nejat’ın kardeşini rehin alıp abisini aramasını istiyor. Telefonda kendisinin Azrail’i olduğunu söyleyen Cumali ilk kardeşine sıkıyor. Nejat’ın tüm sevdiklerini tek tek indiren Cumali kadınlara dokunmuyor. Önce Nejat’ın akrabalarını öldüren Cumali daha sonra Nejat’ın kafasına silah day

Hastaneden çıkar çıkmaz Akşın’ı soran Yamaç, Metin’in halinden ne olduğunu anlıyor. Çukur halkı ise Akşın’ın cenazesine akın ediyor. Olan biteni uzaktan izleyen Yamaç, Kemal ve Metin’i Celasun’un yanına yolluyor. Son bir kez arkasına dönüp bakan Kemal, Yamaç’ı orada görmeyince şaşırıyor. Cenazeyi uzaktan izleyen Yücel ise gençliğini hatırlıyor.

Akşın’a bembeyaz giydiren Yücel onu alıp annesinin intihar ettiği iskeleye geri dönüyor. Aliço’dan adresi alan İdris, Cumali ve Celasun ise hemen yola çıkıyor. Yücel, Akşın’ı melek kanatlarının tam ortasına yerleştirdikten sonra oradan ayrılıyor. Koçovalılar ise mekana gelir gelmez Akşın’ın halini görünce yıkılıyor. Akşın'ın yanına diz çöken Celasun saçlarını okşuyor.

Akşın’a bembeyaz giydiren Yücel onu alıp annesinin intihar ettiği iskeleye geri dönüyor. Aliço’dan adresi alan İdris, Cumali ve Celasun ise hemen yola çıkıyor. Yücel, Akşın’ı melek kanatlarının tam ortasına yerleştirdikten sonra oradan ayrılıyor. Koçovalılar ise mekana gelir gelmez Akşın’ın halini görünce yıkılıyor. Akşın'ın yanına diz çöken Celasun saçlarını okşuyor.

Aliço’yu bırakıp İdris’in yanına dönen Yamaç, İdris’in bir şeyler öğrendiğini anlayınca heyecanlanmaya başlıyor. Hemen sorular sorup dikkatle dinlemeye başlayan Yamaç, Yüzüklünün, Yücel olduğunu duyunca bir anda delirmeye başlıyor. Kafasında tüm her şeyi birleştirip anlamaya başlayan Yamaç kendini tutamayıp kahveyi dağıtıyor.Olan biteni çözmek isteyen İdris, Meliha’yı da yanına alıp pavyonda olaylara tanıklık eden garson Süleyman’ın yanına gidiyor. Edip’in oğlunun kim olduğunu öğrenmek isteyen İdris, Yücel cevabını alınca şaşırıyor. Yücel ise annesinin intihar ettiği iskeleye gidip o geceyi hatırlıyor.

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