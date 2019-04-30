Çukur dizisinde ağlatan sahne! Yüzüklü Yücel ve Akşın öldü mü? Çukur 63. son bölüm izle!

Çukur dizisinin 29 Nisan Pazartesi ekranan gelen 63. son bölümünde bir ayrılık daha yaşandı. Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un son bölümünde, Akşın rolündeki İlayda Alişan veda etti. Koçovalalar'ın en büyük ağabeyi Kahraman'ın kızı olan Akşın, Yücel tarafından öldürüldü.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Notta bulduğu adrese giden Aliço’nun karşısına Yücel çıkıyor. Yücel’i görünce belindeki silaha sarılan Aliço bir anlık dalgınlıkla silahını kaptırıyor. Silahı alıp çatıdan atan Yücel, Aliço’ya Koçovalıları kötülüyor. Aliço’ya onu sevdiğini söyleyen Yücel kendisi ile gelmesini teklif ediyor. Aliço ise Koçovalıların peşini bırakması karşısında kabul edeceğini söylüyor. Yücel silahını çekip Aliço’yu tam vuracakken Yamaç yetişip onu vuruyor. Yücel yediği kurşunlar sonrası yere yıkılıyor.

Planını bu sefer Salih üzerinden kuran Yücel, Remzi’yi pavyona gönderiyor. Savaş’ın geldiğini ama Salih’in hala gelmediğini söyleyen Remzi, Yücel’in emri ile operasyona başlıyor. Herkese sıkmaya başlayan Karakuzular en sonunda Savaşı’da vuruyor. Pavyona geri dönen Vartolu ve Medet ise gördükleri manzara karşısında şok oluyor. İkinci sürpriz ise Timsah’ın mekana gelmesi ile oluyor.