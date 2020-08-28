Çukur dizisinde önemli ayrılık! Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorları kıran Çukur dizisinde yeni sezon için çekimler sürüyor. Ancak yeni sezonun ilk bölümlerinde sürpriz bir ayrılık yaşanacağı bilgisi paylaşıldı. TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Çukur dizisinde Azer karakterini canlandıran oyuncu Cihangir Ceyhan, yeni sezonun 3. bölümünde diziye veda edecek. Peki, Çukur Azer ölüyor mu? Gerçekten Azer Çukur’dan ayrıldı mı? Çukur dizisindeki Azer kimdir? İşte detaylar...
Ekranların fenomen haline gelen dizisi Çukur’daki Azer’in gerçek adı izleyenler tarafından bir süredir araştırılıyordu. Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan’ın diziye veda edeceği bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Şimdi, Çukur Azer neden ayrıldı sorusuna da yanıt aranıyor. İsmini ilk olarak Sıfır Bir adlı internet dizisiyle duyuran ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Cihangir Ceyhan, paylaşılan bilgilere göre Ay Yapım tarafından Show TV için hazırlanan Alevlerin Ardından dizisinde başrol oyuncusu olarak rol alacak.
Dilan Çiçek Deniz’in partneri olacak olan oyuncu Cihangir Ceyhan, son olarak dizinin tanıtım çekimlerinde de yer aldı. Şimdi, Cihangir Ceyhan Alevlerin Ardından dizisinde canlandıracağı karakter ile merak konusu oldu. Hayranları tarafından ünlü oyuncunun farklı rollerde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Aynı zamanda ünlü oyuncunun hayatı ile ilgili çok sayıda konu da merak ediliyor. Peki, Cihangir Ceyhan kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...
Cihangir Ceyhan yeni dizi haberinin ardından televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başladı. Özellikle Cihangir Ceyhan yaşı kaç sorusu sıklıkla soruluyor. 1989 doğumlu olduğu bilinen Cihangir Ceyhan yaş olarak şu an 31 yaşında. Ünlü oyuncunun burcunun da terazi olduğu biliniyor. Aynı zamanda Cihangir Ceyhan nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Adana doğumlu olan oyuncu, anne tarafından Diyarbakırlı, baba tarafından da Elazığlı olarak geçiyor. Ailenin en küçük çocuğu olan Cihangir Ceyhan Çukur dizisinde rol almadan önce Sıfır Bir isimli bir internet dizisinde rol almıştı.
İlk olarak YouTube üzerinden yayınlanan dizi, daha sonrasında geniş bir hayran kitlesi kazanınca BluTV’ye transfer olmuştu. Bu transfer ile beraber Cihangir Ceyhan da çok daha fazla insan tarafından tanınmaya başlamıştı. Sıfır Bir dizisinde Cio karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, ilerleyen sezonlarda diziden ayrılıp Çukur dizisine geçmişti. O dönem dizi ekibindeki diğer arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrıldığı yönünde dedikodular yayılmıştı. Kadri Beran Taşkın yönetmenliğinde çekilen Sıfır Bir dizisi, Cihangir Ceyhan ve Savaş Satış gibi önemli isimlerin başarılı performanslarıyla kısa sürede internetin fenomen dizilerinden bir tanesi haline gelmişti. Adana’nın kenar mahallelerinde geçen bir hikayenin anlatıldığı dizi, doğallığı ve samimiyetiyle büyük beğeni kazanmıştı.
Cihangir Ceyhan, İstanbul’da uzun süre kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. Çok sayıda kısa filmde oyunculuk performansını sergileyen oyuncu, bilinen ilk kamera önü performansını ise Yusuf isimli sinema filmindeki Serdar rolüyle gösterdi. Cihangir Ceyhan boyu da merak edilenler arasında. Oyuncunun 177 cm boyunca olduğu biliniyor. Cihangir Ceyhan kaç kilo olduğu da merak ediliyor. Ceyhan, 75 kilodur. Cihangir Ceyhan sevgilisi var mı yok mu konusu ise net olarak bilinmiyor. Ünlü oyuncunun yeni dizisinde canlandıracağı karakter ve performansı, hayranları tarafından merakla bekleniyor. Aynı zamanda ünlü ismin bundan sonraki projeleri de merak konusu.
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