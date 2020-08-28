MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çukur dizisinde önemli ayrılık! Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında?

Çukur dizisinde önemli ayrılık! Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 11:36 | Son Güncelleme

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur’da önemli bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin kadrosuna Barış Arduç ve İrem Sak gibi önemli isimler katılırken yeni sezonda önemli bir ayrılığın yaşanacağı bilgisi geldi. Çukur dizisindeki Azer karakterini canlandıran oyuncu Cihangir Ceyhan, diziye veda edecek. Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli ve kaç yaşında? Peki, Azer Çukur’dan neden ayrıldı? İşte detaylar...

Çukur dizisinde önemli ayrılık! Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorları kıran Çukur dizisinde yeni sezon için çekimler sürüyor. Ancak yeni sezonun ilk bölümlerinde sürpriz bir ayrılık yaşanacağı bilgisi paylaşıldı. TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Çukur dizisinde Azer karakterini canlandıran oyuncu Cihangir Ceyhan, yeni sezonun 3. bölümünde diziye veda edecek. Peki, Çukur Azer ölüyor mu? Gerçekten Azer Çukur’dan ayrıldı mı? Çukur dizisindeki Azer kimdir? İşte detaylar...

AZER ÇUKUR’DAN AYRILIYOR MU?

Ekranların fenomen haline gelen dizisi Çukur’daki Azer’in gerçek adı izleyenler tarafından bir süredir araştırılıyordu. Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan’ın diziye veda edeceği bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Şimdi, Çukur Azer neden ayrıldı sorusuna da yanıt aranıyor. İsmini ilk olarak Sıfır Bir adlı internet dizisiyle duyuran ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Cihangir Ceyhan, paylaşılan bilgilere göre Ay Yapım tarafından Show TV için hazırlanan Alevlerin Ardından dizisinde başrol oyuncusu olarak rol alacak.

Dilan Çiçek Deniz’in partneri olacak olan oyuncu Cihangir Ceyhan, son olarak dizinin tanıtım çekimlerinde de yer aldı. Şimdi, Cihangir Ceyhan Alevlerin Ardından dizisinde canlandıracağı karakter ile merak konusu oldu. Hayranları tarafından ünlü oyuncunun farklı rollerde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Aynı zamanda ünlü oyuncunun hayatı ile ilgili çok sayıda konu da merak ediliyor. Peki, Cihangir Ceyhan kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

Çukur dizisinde önemli ayrılık! Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli?

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan yeni dizi haberinin ardından televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başladı. Özellikle Cihangir Ceyhan yaşı kaç sorusu sıklıkla soruluyor. 1989 doğumlu olduğu bilinen Cihangir Ceyhan yaş olarak şu an 31 yaşında. Ünlü oyuncunun burcunun da terazi olduğu biliniyor. Aynı zamanda Cihangir Ceyhan nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Adana doğumlu olan oyuncu, anne tarafından Diyarbakırlı, baba tarafından da Elazığlı olarak geçiyor. Ailenin en küçük çocuğu olan Cihangir Ceyhan Çukur dizisinde rol almadan önce Sıfır Bir isimli bir internet dizisinde rol almıştı.

İlk olarak YouTube üzerinden yayınlanan dizi, daha sonrasında geniş bir hayran kitlesi kazanınca BluTV’ye transfer olmuştu. Bu transfer ile beraber Cihangir Ceyhan da çok daha fazla insan tarafından tanınmaya başlamıştı. Sıfır Bir dizisinde Cio karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, ilerleyen sezonlarda diziden ayrılıp Çukur dizisine geçmişti. O dönem dizi ekibindeki diğer arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrıldığı yönünde dedikodular yayılmıştı. Kadri Beran Taşkın yönetmenliğinde çekilen Sıfır Bir dizisi, Cihangir Ceyhan ve Savaş Satış gibi önemli isimlerin başarılı performanslarıyla kısa sürede internetin fenomen dizilerinden bir tanesi haline gelmişti. Adana’nın kenar mahallelerinde geçen bir hikayenin anlatıldığı dizi, doğallığı ve samimiyetiyle büyük beğeni kazanmıştı.

Cihangir Ceyhan, İstanbul’da uzun süre kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. Çok sayıda kısa filmde oyunculuk performansını sergileyen oyuncu, bilinen ilk kamera önü performansını ise Yusuf isimli sinema filmindeki Serdar rolüyle gösterdi. Cihangir Ceyhan boyu da merak edilenler arasında. Oyuncunun 177 cm boyunca olduğu biliniyor. Cihangir Ceyhan kaç kilo olduğu da merak ediliyor. Ceyhan, 75 kilodur. Cihangir Ceyhan sevgilisi var mı yok mu konusu ise net olarak bilinmiyor. Ünlü oyuncunun yeni dizisinde canlandıracağı karakter ve performansı, hayranları tarafından merakla bekleniyor. Aynı zamanda ünlü ismin bundan sonraki projeleri de merak konusu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
Genç sevgili bulup kocasını terk etmişti! İsyan ettiGenç sevgili bulup kocasını terk etmişti! İsyan etti
Masterchef son bölümde kimler eleme adayı oldu?Masterchef son bölümde kimler eleme adayı oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Fatih Terim adeta çıldırdı! İşte nedeni...
Fatih Terim adeta çıldırdı! İşte nedeni...
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Okuyucu Yorumları 2 yorum
seni seviyorduk azer başkan
Başrol oyuncusu değil tutmaz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ece Erken oğlunu okula göndermeyi düşünmüyor!
Gökhan Özoğuz'dan sonra o da paylaştı
Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’ndan samimi itiraflar! ‘En büyük iyi ki...’
Samimi itiraflar! ‘En büyük iyi ki...’
Eşini terk edip genç sevgilisine giden Megan Fox isyan etti
Genç sevgili bulup kocasını terk etmişti! İsyan etti
Survivor Berkan Karabulut askere gitmeye hazırlanıyor
Survivor Berkan ikinci macerasına hazır!
'Adımı deli Müjde’ye çıkardım' demişti! Müjde Ar bu kez CİMER'e şikayet etti
Pes etmiyor! 'Adımı deli Müjde’ye çıkardım'
Ebru Şallı ve Gonca Derin arasında sular durulmuyor
Olay sözler! 'Yaptıklarını çocuğa bağlamasın!'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.