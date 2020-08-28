Çukur dizisinde önemli ayrılık! Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorları kıran Çukur dizisinde yeni sezon için çekimler sürüyor. Ancak yeni sezonun ilk bölümlerinde sürpriz bir ayrılık yaşanacağı bilgisi paylaşıldı. TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Çukur dizisinde Azer karakterini canlandıran oyuncu Cihangir Ceyhan, yeni sezonun 3. bölümünde diziye veda edecek. Peki, Çukur Azer ölüyor mu? Gerçekten Azer Çukur’dan ayrıldı mı? Çukur dizisindeki Azer kimdir? İşte detaylar... AZER ÇUKUR’DAN AYRILIYOR MU? Ekranların fenomen haline gelen dizisi Çukur’daki Azer’in gerçek adı izleyenler tarafından bir süredir araştırılıyordu. Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan’ın diziye veda edeceği bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Şimdi, Çukur Azer neden ayrıldı sorusuna da yanıt aranıyor. İsmini ilk olarak Sıfır Bir adlı internet dizisiyle duyuran ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Cihangir Ceyhan, paylaşılan bilgilere göre Ay Yapım tarafından Show TV için hazırlanan Alevlerin Ardından dizisinde başrol oyuncusu olarak rol alacak.

Dilan Çiçek Deniz’in partneri olacak olan oyuncu Cihangir Ceyhan, son olarak dizinin tanıtım çekimlerinde de yer aldı. Şimdi, Cihangir Ceyhan Alevlerin Ardından dizisinde canlandıracağı karakter ile merak konusu oldu. Hayranları tarafından ünlü oyuncunun farklı rollerde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Aynı zamanda ünlü oyuncunun hayatı ile ilgili çok sayıda konu da merak ediliyor. Peki, Cihangir Ceyhan kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler... CİHANGİR CEYHAN KİMDİR? Cihangir Ceyhan yeni dizi haberinin ardından televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başladı. Özellikle Cihangir Ceyhan yaşı kaç sorusu sıklıkla soruluyor. 1989 doğumlu olduğu bilinen Cihangir Ceyhan yaş olarak şu an 31 yaşında. Ünlü oyuncunun burcunun da terazi olduğu biliniyor. Aynı zamanda Cihangir Ceyhan nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Adana doğumlu olan oyuncu, anne tarafından Diyarbakırlı, baba tarafından da Elazığlı olarak geçiyor. Ailenin en küçük çocuğu olan Cihangir Ceyhan Çukur dizisinde rol almadan önce Sıfır Bir isimli bir internet dizisinde rol almıştı.