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Çukur dizisinden İlayda Alişan da ayrılıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 26.04.2019 14:25 | Son Güncelleme

Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Erkan Avcı'nın ardından Çukur'a bir isim daha veda ediyor... Çukur dizisinden İlayda Alişan da ayrılıyor.

Çukur dizisinden İlayda Alişan da ayrılıyor!

Sezon finaline 5 hafta kala Çukur dizisinde bir ölüm olayı daha yaşanıyor. Koçovalılar henüz Sena'nın (Dilan Çiçek Deniz) yasını tutamadan bu kez Akşın'ın (İlayda Alişan) ölüm haberiyle yıkılıyor.

Dizide uzun süredir sadece eli görünen Yüzüklü lakaplı kötü adamın Yücel olduğu geçen pazartesi yayınlanan bölümde ortaya çıkmış ve Yücel mezarlık ziyaretine gitmek için evden çıkan Akşın'ı kaçırmıştı.

Yücel'in Akşın'ı öldürüp bir uçurum kenarına bırakacağı öğrenildi.

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Projeden ayrılan İlayda Alişan'a oldukça dramatik bir cenaze sahnesi çekilecek. "Çukur"da İlayda Alişan'a oldukça duygusal bir veda sahnesi hazırlandı.

Öte yandan Yüzüklü'nün gençlik dönemlerine ait ipuçları da ortaya çıkacak. Çeto (Erkan Avcı), Mahsun (Berkay Ateş) ve Yücel'in gençlik yıllarına gidilecek... (Kaynak: Magazinburda)

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