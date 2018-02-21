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Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

ÇUKUR HABERLERİ  | 21.02.2018 02:42 | Son Güncelleme

Çukur'un 18. bölümünde Emrah Amir'den azarladığı trafik polisine özür sahnesi geldi. Ay Yapım, Çukur'da bir ilke imza attı ve 18. yeni bölümden 2. sneak peek yayınladı. Çukur'da büyük tepki çeken Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Emrah Amir karakteri, kendisini durdurduğu için bağırdığı ve 'Haritadan kendine yer beğen' dediği trafik polisinin yanına tekrar giderek özür diledi. 'Ben eşeklik yaptım affet. Digor dünyanın en güzel yeri' diyen Komiser Emrah, trafik polisinin gönlünü almaya çalıştı.

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur'un yapımcısı Ay Yapım adeta özür niteliğinde 18. bölümden 2. sneak peek yayınladı. Çukur'un 26 Şubat Pazartesi yayınlanacak olan 18. bölümden sürpriz bir sahne yayınlandı. Ay Yapım tepkiler sonrasında, Çukur'un anti kahramanı Emrah'a azarladığı trafik polisinden özür dileme sahnesi yayınladı.

Çukur'un 18. bölümünde Emrah Amir'den azarladığı trafik polisine özür sahnesi geldi. Çukur dizisinin son bölümünde, diziye yeni katılan Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Emrah Amir'in trafik polisini azarlaması ve 'Haritadan yer beğen' demesi sahnesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. O sahnelerin yayınlanmasının bir gün ardından, Çukur'un 18. bölümden yeni sahne yayınlandı. Emrah Amir karakteri, azarladığı trafik polisinin yanına tekrar gitti ve özür diledi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 18. bölüm yeni ilk sahnesinde, Emrah Amir aracıyla kendisini durduran trafik polisinin yanına gitti ve özür diledi. Kendisinin de 3 yıl Digor'da görev yaptığını söyleyen Emrah Amir, 'Senden özür dilerim. Eşeklik ettim. Beni affet, Digor dünyanın en güzel yeridir. Koysalar seni oraya bir daha gelmek istemezsin' dedi.

Çukur dizisinin 17. bölümüne yeni katılan Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Emrah Amir karakteri sosyal medyada tepki topladı. Çukur'un son bölümünde, Emrah Amir'in kendisini makas attığı için durduran trafik polisine sergilediği tavırlar dizinin hayranlarını kızdırdı. Çukur seyircisi sosyal medyada, dizinin yeni anti kahramanı Emrah'a tepki gösterirken, son bölümde görünmeyen Vartolu nerede sorusu çok konuşuldu. Çukur seyircisi Vartolu yokken Emrah karakterinin ön plana çıkartılmasını eleştirdi.

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Diziye hızlı bir giriş yapan Emrah, Vartolu'nun uyuşturucu ürettiği çiftliği tek başına basarak havaya uçurdu. Son sahnelerde ise Çukur'a baskın düzenleyen Emrah, İdris Koçovalı da dahil onlarca kişiyi gözaltına aldı. Çukur'un yeni anti kahramanı Emrah Amir'in tepki çeken sahnesi ise trafik polisini azarladığı anlar oldu. Kullandığı araçla tehlikeli hareketler yapan ve makas atan Komiser Emrah'ı trafik polisi ceza yazmak için durdurdu. Ancak buna çok sinirlenen Emrah, harita açarak kendisini Kars Digor'a göndereceğini söyleyerek azarladı. Bu sahneler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Twitter'da Emrah Amir hashtag'i TT listesine girdi.

Dizide geçen hafta öldürüldü gibi gösterilen ve son bölümde cenazesi kaldırılan Vartolu'nun da hiç bir sahnede rol almaması seyircinin tepkisini çeken diğer konu oldu. Dizinin hayranlarını Emrah karakterini sevmezken, Vartolu'yu özlediklerini ve onsuz dizinin tadı olmadığı yorumlarını yaptılar.

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Çukur'da yeni dönemin başladığı 17. bölümde Vartolu'nun ölüm haberi tüm mahalleye yayıldı. İdris uzun zaman sonra ilk kez rahatlarken Yamaç'ın odağında Vartolu'ya saldıranların kim olduğunu bulmak vardı. Vartolu'nun ölüm haberini alan Saadet belli etmemeye çalışsa da yıkıldı. Deren'den Nazım'ı öğrenen Yamaç peşine Aliço'yu taktı. Aliço, Nazım'ın ofisinden çıkıp İdris'le buluşan Hale'yi görünce sarsıldı. Çukur'dan gitmeleri için Yamaç'ın 1 hafta süre tanıdığı Vartolu'nun adamlarının uyuşturucu imalatı yaptıkları çiftlik, Çukur'da ilk kez görülen polis amiri Emrah tarafından basılıp yerle bir edildi. Bu arada Akşın, Celasun'un kendisinden uzaklaşma sebebinin Karaca değil de annesi olduğunu öğrenince Karaca'ya yaptıklarından dolayı çok üzüldü. Ayşe'nin kendi isteğiyle kaçtığını öğrenen Selim ise deliye döndü, Ayşe'yi otel odasında bırakıp sadece Karaca'yı alarak eve gitti. İdris'in oğlunu bulmaya çalışan Paşa, Celasun'un serbest bıraktığı Kasım'dan çocuğun Vartolu olduğunu öğrenince kalp krizi geçirip yere yığıldı. Paşa'yı öldürmeyi kafaya koyan Medet ise son anda birileri tarafından engellendi. Bölüme damgasını vuran sahnelerden biri, Çukur'a fırtına gibi giren Emrah'la Yamaç'ın karşılaşması oldu. Yamaç'ı şaşırtmayı başaran Emrah, Çukur'da Meke, Emmi, Selim ve Paşa haricindeki tüm adamları gözaltına aldı. Bu adamlara İdris Koçovalı da dahildi. Bölümün final sahnesinde Komiser Emrah’ın Sena'nın abisi olduğu ortaya çıktı.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayınve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Alperen-Duymaz-çukur

Çukur’un merakla beklenen 18. bölümü 26 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

Çukur'un 18. bölümünde Emrah Amir'den azarladığı trafik polisine özür sahnesi geldi. Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesinden sonra Ay Yapım, Emrah Amir karakterine özür diletti! Çukur dizisinin son bölümünde, diziye yeni katılan Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Emrah Amir'in trafik polisini azarlaması ve 'Haritadan yer beğen' demesi sahnesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Çukur'un yapımcısı Ay Yapım adeta özür niteliğinde 18. bölümden 2. sneak peek yayınladı. Çukur'un 18. bölümde, Emrah Amir trafik polisinin yanına tekrar giderek 'Ben 3 yıl Digor'da görev yaptım. Eşeklik yaptım özür dilerim' dedi.

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
Gereksiz ve sacma bir sahneydi zaten hangi akila mantiga cekmisler bilmem ama hem basit hem cok itici bir sahneydi izlendigim anda bu kadar abartiya komik olmaya ne gerek vardi dedim ki geri adim atmislar ama yine diyorum cok gereksiz yersiz bir sahneydi zaten
@database2577 dizi de kurgu berbat zaten.Yabancı dizi izleyenler yüzüne bakmaz bunun.Sırf vartolunun hikayesi hatrına izliyordum ne olacak diye.Onu da öldürdüler berbat bir şekilde hemde.İdris ile barışıp beyefendiyi birlikte halletmelerini beklerken konu nerelere gitti.
BU SAHNE GÖZÜM ÖNÜNDE OLSA POLİSE BÖYLE DAVRANANI DÜZELTİRDİM..
Günaydın sahneyi düşünmek bile aptalca. Koca bir kitleye hakaret ettiklerini bile tepkiler üzerine anlıyorlar. Yetmez ama evet diyorum.
yemiyoz aga ya. bu sefer yemioz :)
REYTİNG OYUNLARI :D
özür gelse ne olur bu ülkenin polisleri eğer bu sahneyi dava etmezse onlarada yazıklar olsun. bak ya trafikte artistlik yapacak sonrada terbiyesizce yer beğen diyecek neymiş yukadan torpilli öçyelmi oluyor yukardan torpilli müdürler. tek bölümünüde kaçırmadığım çukur dizisini o sahneden sonra kapattım bir daha asla seyretmem isterse özür diesin isterse ayağını öpsün çok büyük terbiyesizik yapılmıştır.Türk polisine ve göervini namusuyla yapan gururla yapan emniyet müdürlerine. O an aradım sohow tv yi açsalar telefonu zaten kendimi tutamayacaktım ağzıma gelen ne varsa sayacaktım.
iyice ergen dizisine döndü vartolu izletiyomuş bu diziyi dahada izlenmez
böyle topluma kötü örnek olan abuk sabuk dizi yapan senaristler ve yönetmenler toplumun ne kadar dengesini bozuyorsa umarım hayatında orantılı bir şekilde bunun vebalini görür dışarıda bu dizileri izleyip mafyacılık oynayan bir sürü kolpacı dolu yazıklar olsun
Genç yaşta amir olmuş sözüm ona..haa tabi bir de sanırım 20 -30 milyar maaş alıyor trilyonluk araba almış....nerden baksan dökülüyorsunuz... çekimlerde bir dolu hata var...yukardan çekimde ilerde ışık var kırmızı yanıyor arabalar durmuş ama o ne sahne değişiyor iç kameraya araba devam ediyor ve sonra yine dış kamera hoooop başka yere gelmiş.... şu harcanan paralara yazık..sonra türk sineması neden gelişmiyor bıdı bıdı bıdı...yönetmen sinemacı falan değilim...bırakın böyle sulu sulu işler yapmayı adam olun kendinizi işe verin....
bimem ne kafalı dürzü. demek ki yönetmen amir orsa içinde böyle karektersiz bir kişilik çıkacak. he bu arada tepkiler sonrası özür zahnesi çekilse bile kanımca bir şey değişmez. sadece izleyici kaybetmemek adına yapılan bir şey. ülke olarak ınutmasak keske tepkiler sürdürsek daha verimli olur gelecek için.
Yapımcıları da senaristide eğer kasıt yoksa eşeklik yapmışlar. Eşekliği yap sonra özür dileyin öyle mi? Ondan sonra bu toplum bu gençlik nereye gidiyor diye daha çok sorarız.
eşeklik yaptığınızı anlamanıza vesile olmamıza sevindim. o sahne için hala içimiz soğumadı ama neyse. inşallah yapmazlar bir daha eşeklik
Buna Rayting korkusu derler canım..
ha şöyle adam ol adam amir olmak yetmez insan olmak yeter zaten bu dizileri yasaklamayanlar utanmalı
Polis diye oraya çıkardıkları karakter ,polismi, artistmi, yoksa soytarımı?? Türkiyede öyle bir polis yok.Ya kaldırsınlar, yada düzeltsinler.17 yaşınndaki ergenin atarıyla gideriyle polis tiplemesi olamaz.
daha bakmam bu diziye saçmalıklarla dolu olmaya başladı
Ben polis olsam da böyle havalı kornalı bir amir denk gelse.Yakarım valla mesleği
O üniforma Şehit Fethi Sekin'in hatırasına aşağılanmamalıydı. Ülkemiz için kendini feda eden herkese minnet borcumuz var.
diziyi hic izlemedim bu sahneyi gorunce dogru karar vermidim dedirtti
Turk polisimizin kanun ve kurallara uyulmasi gerektigini gerek polise gerek milletvekiline gerek bakana hatirlatmali uymayan kim olursa cezasini kesmelidir. Buna da kimse karisamamalidir. Kural herkese kural yasa herkese yasadir. Polisimiz askerimiz ulkemizde bizi korumak icin hayatlarini tehlikeye atiyorlar. Onlarin itibarini korumakta bizim gorevimizdir.
Polis günah keçisi, bunlarda akıllarınca günah çıkartıyorlar
Son 3 yilda izledigim ilk diziydi, tek sahneyle batirdi kendisini.
Bu bölüme kada zevkle izliyordum ama inanın okadar kötü bir amir getirmişler filmin içine sıçtı böyle rolmü verilir dünyanın sahibi tamam film ama bukadar olmaz ayıptır yakıyor yıkıyor selam verdiğinw roket atıyor
Bır dızı seyredıyorduk oda k4put cıktı. Boyle sahneyı yazN senarist bence baska kanaldan para almıs sırf kımse seyretmesın dıye turkıyede bu sekıl sürgün ataması beya tayini varmıki. Bemde bıttı bu dizi 17 bölümde final yapıldı gecmıs olsun..
İYİDE NİYE YADIRGIYORSUNUZ Kİ BU HAYATIM GERÇEĞİ OLMUYORMU YOKMU BÖYLE İNSANLAR BU SAHNE BU AHLAKSIZLARIN KAMERAYA ÇEKİLMİŞ HALİ
bence emrah amiri bi an önce yok edin kesinlikle seyircisi kalmayacak çok gereksiz şımarık çukurda sırıtan bir rol olmuş
Agzında kürdan olan serseri bir tip nasıl amir tiplemesiyle ekrana geliyor bence türk polisi düzgün karakterlerden oluşan bir teşkilat.
Bunlar polisi düşündüğünden filan değil bence digor'lulardan korktukları için esseklik ettik demişlerdir.
OYUNCUNUN SUÇU YOK BU DİZİYİ YAZIP YÖNETEN KİMSE ONUN SUÇU DİZİ ÜZERİNDEN EGO TATMİNİ YAPIYORDUR KARAKTERSİZ
ağzındaki kürdan ne oluyor hı???????? artis. karekter yaratmışlar sözde.... karaktersiz bişey çıkmış ortaya.... ukala serseri bişey ........ amirlere de hakaret polis memuruna da hakaret.... böylemi yani bizim amırlerimiz.... sınırsız yetkısı varmış mış mış........ trafıgın anasını ağlatma hakkımı var, durduran polisi tehdit hakkı mı var.... kım olursa olsun suçlu cezalandırılmadıkça bu ülke ülke olamaz... polis karakteri veremediysen ay yapım 3-5 arka sokaklar ızle. adamlar nesil buyuttu okadar bolum yaptılar sızın bır bolumde yaptığınız yanlışları yapmadılar.
bu zubbe amır dızının tadını kacırdı bır yandan vartolunun olusu bır taraftan meslektasına rezıllık yapan polıs memuru. ıstanbul tanısın dıye kırmızı jıple ıstanbula gelen bır okuz boyle devam ederse reytıng degıl seyreden bıle olmıycak bu dızıye ne polıslıkle yakısan bır tıp nde kadroya alınacak bır tıp bır dızıde oynayıp cakallara kurtları bogdurma senarıst yonetmen sonra dızını seyretcek kıtle ararsın bu onsanlar 12 yıl boyunca vadıyı seyrettı bıkmadı arka sokakları seyrettıbıkmadı ama 15 bolumde neydı belırsz genc yetmelerı getırıp basrollerı eDırırsenız Selam olsun sızlere
trafik polisi gerçek gibi rol yapmış ya helal olsun adam halen özür sahnesinde ego derdi hiç gitmedi bu karakter
çukur gümlüyor..sanarist arkadaş fantazi peşinde olmaya devam ederse,çook izleyici küstürür diziye!
REYTİNG UĞRUNA ÇAKALLIĞA GEREK VARMIYDI!!!!
film sacmaladi söz e devam
Bu kadar gereksiz bu kadar boş bir sahne olabilir mi?Maalesef şiddete karşıyız ama tüm dizilerde şiddet,kanunsuzluğu karşıyız her dizide kanunsuzluk,cinayet planları,cinayetler,şiddet,karmaşık ilişkiler sonucu işlenen cinayetler.Sonra akşam haberlerinde de bir düzine cinayet,şiddet,tacavüz haberleri ve şiddete hayır kampanyaları.Millete yolunu yordamanı öğretip sonrada günah çıkarmak bu olsa gerek.
BUNLAR GÜNÜN FIRSATÇILARI BÖYLE DİZİLER KESİNLİKLE ÇIKARCI BİR SENARİST VE OYUNCU GURUPLARI İZLEMEYE DEĞMEZ TOPLUMA ZARALIR DİZİLER
Severek izlediğimiz çukur dizisi fakat bu bölümde çok saçma sahneler vardı bu sefer çok beğenerek izlemedim açıkcası
Dizi bolumleri haftalar oncesinden cekiliyor,yani bir bolum yayinlandigi sirada en az 1-2 bolum stokta oluyor,yani kurgulanmis zaten,bunu yapariz tepkiler gelir haliyle digerini koyariz diye.
şu siyah fes,polis üniforması oldu ha neredeyse televizyonlarda ????????????
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