Pazartesi akşamları hem reytinglerde hem de sosyal medyada lider olan, Show TV'de ekranlara gelen 'Çukur', ikinci sezonunun finaline dört bölüm kala "Çukur'da umut var" diyerek yeni sosyal sorumluluk projesini duyurdu. Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren dizinin ekibi, 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yine unutulmaz bir gala gecesine ev sahipliği yapacak. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kapsamındaki gecede elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlanacak.

Toygar Işıklı'dan Kubilay Aka'ya, Redd'den Zeynep Bakşi Karatağ'a pek çok müzisyen ve sürpriz Çukur oyuncularının dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekleri konserle başlayacak galada, binlerce seyirci dizinin heyecanla beklenen sezon finalini oyuncularıyla birlikte izleyecek. "Umut Yaz, 4381'e SMS at; çocuklara umut ol #çukurdaumutvar" sloganını geçtiğimiz bölüm Çukur'un duvarlarına taşıyan dizi, gala gecesi ile pek çok çocuğa umut olacak.