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Çukur dizisine 2 yeni transfer! Yabancı oyuncu kadroya dahil oldu

DİZİ HABERLERİ  | 09.12.2019 16:09 | Son Güncelleme

Sevilen dizi Çukur'a, Kemal karakterine can veren Uğur Yıldıran'ın veda etmesinin ardından taze kan geliyor. Çukur dizisine 2 yeni transfer birden... Yabancı oyuncu kadroya giriyor...

Çukur dizisine 2 yeni transfer! Yabancı oyuncu kadroya dahil oldu

Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde sular durulmuyor. Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran'ın Azer'in kurşunlarıyla hayatını kaybetmesinin ardından diziye iki yeni karakter birden giriş yapacak.

Koçovalı ailesinden Vartolu Sadettin karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in babasının katili olduğunu sandığı Ziya'nın peşine düşmek için Almanya Berlin'e gidiyor. Yanında Medet ile yolculuk yapan Vartolu'yu burada sürpriz olaylar bekliyor.

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Dizinin Almanya çekimlerinde iki yeni oyuncu birden kadroya dahil oluyor. Nazmi Kırık, Yunus karakteriyle Vartolu ile yakınlaşırken, bir çocuk kaçırma olayı nedeniyle Alman oyuncu Folke Paulsen, Hans Zimmerman olarak diziye katılacak.

Nazmi Kırık'ın Almanya'da gerçekleşecek çekimlerin ardından Vartolu ile birlikte Türkiye'ye dönerek ailenin içine katılacağı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan dizide kaçırılan çocuk rolünü ise Uluç Ata Tansoy oynayacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
idris baba gitti, dizi bitti. Bu sene final yapar.
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