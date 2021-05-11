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Çukur dizisinin Cumali’si Necip Memili, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu

11.05.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde canlandırdığı Cumali karakteriyle hayranlarının gönlünü kazanan Necip Memili’nin sıradaki projesi belli oldu. Necip Memili, Fox Tv’de yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde boy gösterecek.

Çukur dizisinin Cumali’si Necip Memili, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu

Show Tv’nin fenomen yapımı Çukur dizisinde canlandırdığı Cumali karakteriyle adeta özdeşleşen Necip Memili’nin yeni projesi belli oldu.

Necip Memili Çukur dizisine, Aras Bulut İynemli’nin oynadığı Yamaç’ın abisi, Koçovalılar’ın hapisteki oğulları Cumali olarak dahil olmuştu.

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Gelişi ile hayli sükse yapan Cumali karakteri, Çukur dizisine bambaşka bir hikaye de getirmişti. Başarılı oyunculuğu ile rol aldığı her projede konuşturan Necip Memili, çekimleri Mayıs ayının sonunda başlayacak olan Kanunsuz Topraklar isimli yeni bir dizide rol almaya başlayacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ HAKKINDA

Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar’ın başrolünde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yer alıyor. 1940’lı yıllarda Zonguldak’ta geçen hikaye için İstanbul’da dönemin ruhuna uygun bir plato kuruldu. Hazırlıkları tamamlanan dizinin yönetmenliğini Faruk Teber yaparken, senaryosunu ise Zülküf Yücel kaleme alıyor.

Necip Memili, dizide bir maden şirketinin sahibi olan Ali Gelik karakterine hayat verecek. Dizide ayrıca Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Ezgi Çelik, Mine Teber ve Onur Kaya da rol alıyor.

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Çukur dizisi Necip Memili
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