MAGAZİN

Çukur dizisinin kadrosuna katılacak isimler belli oldu! İşte Çukur’a transfer olacak oyuncular

DİZİ HABERLERİ  | 11.04.2019 14:08 | Son Güncelleme

Doludizgin devam eden Çukur dizisinde enteresan gelişmeler olmaya devam ediyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağı iddia edildi. Dizinin, bir diğer Ay Yapım projesi olan Çarpışma’yla birleşmesinin yankıları devam ederken, Çukur’a yeni katılacak oyuncuların reytingleri üzerinde yaratacağı şimdiden merak konusu oldu.

Çukur dizisinin kadrosuna katılacak isimler belli oldu! İşte Çukur’a transfer olacak oyuncular

Reyting sıralamasında üst sıralardaki yerini perçinleyen ve 7’den 70’e herkesin sevgilisi olan Çukur dizisine yeni oyuncuların katılacağı iddia edildi. Magazin habercisi Bilal Özcan’ın aktardığına göre dizinin oyuncu kadrosuna uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Sinem Kobal’ın yanı sıra Kaan Urgancıoğlu’nın ve daha birçok ismin dahil olacağı kaydedildi.

Çukur dizisine yeni sezonda katılacak oyuncuların tam listesi için TIKLAYINIZ!

BÖLÜM BAŞI 50 BİN LİRA

Bilal Özcan, haberin devamında, Sinem Kobal’ın Çukur dizisinden bölüm başı 50 bin TL alacağını öne sürdü. Diğer oyuncuların alacağı ücretle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken yapım şirketinden Özcan’ın iddialarına henüz bir yanıt gelmiş değil. Ay Yapım’ın bu iddiaları yalanlamaması, bahsi geçen isimlerin oyuncu kadrosuna dahil olacağı iddialarını güçlendirirken bu yeni simaların dizinin reytinglerde nasıl bir etkiye sahip olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.

ÇARPIŞMA'YLA BİRLEŞTİ

Çukur, geçtğimiz haftalarda bir diğer Ay Yapım dizisi olan ve aynı kanalda yayınlanan Çarpışma dizisiyle birleşmişti. Bu birleşme iki dizinin kadrolarından birbirine geçişler olacağı ve iki serinin hikayesinin paralel ilerleyerek bir noktada birleşeceği anlamına geliyordu. Türk televizyonlarında görmeye alışık olmadığımız bu birleşmenin aslında reytinglerde istenen başarıyı gösteremeyen Çarpışma dizisini kurtarma operasyonu olduğu iddia edildi. Kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu gibi ağır topları barındırmasına rağmen reytinglerde bir türlü hedeflenen noktaya ulaşamayan dizinin, Çukur’un popülaritesinden yararlanılarak izlenme oranlarının artırılmak istendiği öne sürüldü. Çukur’a katılacağı iddia edilen yeni oyuncuların ve iki yapım arasında gerçekleşen birleşmenin nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek.

SİNEM KOBAL KİMDİR?

14 Ağustos 1987 tarihinde doğan Sinem Kobal İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesi’nden mezun olmuştur. Dormen Tiyatrosu’nda aldığı eğitim sayesinde çok küçük yaşta televizyon ekranlarında boy göstermeye başlayan Kobal’ın ilk projesi “Dadı” isimli yapımdır. Daha sonra Uygur Tiyatrosu’na geçen Kobal eğitimine bir yıl daha burada devam ettikten sonra Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü’nü kazanmıştır. “Selena” adlı diziyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Sinem Kobal, “Küçük Sırlar” dizisindeki rolüyle televizyon dünyasındaki yerini perçinlemeyi başarmıştır. 2017 yılından beri herhangi bir projede yer almayan Kobal’ın popüler televizyon serisi Çukur’da rol alacağı iddia edilmektedir.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
'Çukur'un gülen gözleri' 'Çukur'un gülen gözleri'
Bizim Hikaye'de Elibol ailesi milyoner oluyor!Bizim Hikaye'de Elibol ailesi milyoner oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur oyuncu yeni oyuncu çukur dizisi Sinem Kobal

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş'ten veda paylaşımları! 'Çukur'un gülen gözleri'

'Çukur'un gülen gözleri'

Bizim Hikaye'de Elibol ailesi milyoner oluyor! Bizim Hikaye 65. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Bizim Hikaye'de Elibol ailesi milyoner oluyor!

Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun ve Bamsı öldü mü? Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'a veda mı ediyorlar?

Kadın'da Bahar ve Sarp'ın Nezir'den nasıl kurtulduğu ortaya çıktı! Kadın dizisi 57. son bölüm izle!

Kadın'da Bahar'ın nasıl kurtulduğu ortaya çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Akif'i öldürdü! EDHO 132. son bölüm izle!

Nefes kesen final! O isim diziden ayrıldı

Çarpışma'da Kadir, Cansız'ın babası olduğunu öğreniyor mu? Çarpışma 17. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çarpışma'da gerçekler ortaya çıkıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.