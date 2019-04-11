Çukur dizisinin kadrosuna katılacak isimler belli oldu! İşte Çukur’a transfer olacak oyuncular

Reyting sıralamasında üst sıralardaki yerini perçinleyen ve 7’den 70’e herkesin sevgilisi olan Çukur dizisine yeni oyuncuların katılacağı iddia edildi. Magazin habercisi Bilal Özcan’ın aktardığına göre dizinin oyuncu kadrosuna uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Sinem Kobal’ın yanı sıra Kaan Urgancıoğlu’nın ve daha birçok ismin dahil olacağı kaydedildi.

Çukur dizisine yeni sezonda katılacak oyuncuların tam listesi için TIKLAYINIZ!

BÖLÜM BAŞI 50 BİN LİRA

Bilal Özcan, haberin devamında, Sinem Kobal’ın Çukur dizisinden bölüm başı 50 bin TL alacağını öne sürdü. Diğer oyuncuların alacağı ücretle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken yapım şirketinden Özcan’ın iddialarına henüz bir yanıt gelmiş değil. Ay Yapım’ın bu iddiaları yalanlamaması, bahsi geçen isimlerin oyuncu kadrosuna dahil olacağı iddialarını güçlendirirken bu yeni simaların dizinin reytinglerde nasıl bir etkiye sahip olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.

ÇARPIŞMA'YLA BİRLEŞTİ

Çukur, geçtğimiz haftalarda bir diğer Ay Yapım dizisi olan ve aynı kanalda yayınlanan Çarpışma dizisiyle birleşmişti. Bu birleşme iki dizinin kadrolarından birbirine geçişler olacağı ve iki serinin hikayesinin paralel ilerleyerek bir noktada birleşeceği anlamına geliyordu. Türk televizyonlarında görmeye alışık olmadığımız bu birleşmenin aslında reytinglerde istenen başarıyı gösteremeyen Çarpışma dizisini kurtarma operasyonu olduğu iddia edildi. Kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu gibi ağır topları barındırmasına rağmen reytinglerde bir türlü hedeflenen noktaya ulaşamayan dizinin, Çukur’un popülaritesinden yararlanılarak izlenme oranlarının artırılmak istendiği öne sürüldü. Çukur’a katılacağı iddia edilen yeni oyuncuların ve iki yapım arasında gerçekleşen birleşmenin nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek.