Çukur kazan teröriste ağırlaştırılmış müebbet istemi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca çukur kazılıp, barikat kurularak düzenlenen saldırılara katılan terörist Rıdvan Tunçer hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Rıdvan Tunçer hakkında hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, terör örgütü PKK'nın kuruluşu ve amacı hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, sözde "demokratik özerklik" adı altında kırsal alandan gelen teröristlerin şehir merkezlerinde "sivil savunma birlikleri" adı altında silahlı birim oluşturdukları bildirildi.
Kırsalda silahlı ve ideolojik eğitim alan teröristlerin kent merkezlerinde sokak saldırılarına katıldıkları belirtilen iddianamede, bu teröristlerin beraberlerindekileri de yönlendirdikleri anlatıldı.
- "Çukur ve barikatlarda uzun namlulu silahla nöbet tutmuş"
Tunçer'in suçlamaları kabul etmediği bildirilen iddianamede, tanıkların sanık hakkındaki ifadelerine de yer verildi.
Buna göre, gizli tanık "Çaylak", Tunçer'in yaptığı toplantılarda örgüt üyelerine güvenlik güçlerine karşı saldırı düzenlenmesi yönünde talimat verdiğini ve kırsal alanda bulunan yönetici düzeyindeki örgüt mensuplarından aldığı talimatlar neticesinde teröristlere eylem yaptırdığını kaydetti.
Gizli tanık "Akın" ise Tunçer'in 2015'te Silvan'da terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen çukur kazma ve barikat kurma eylemlerine aktif olarak uzun namlulu silahla katıldığını ve daha sonra Sur ilçesinde güvenlik güçlerine karşı girdiği çatışmada yaralı yakalandığını anlattı.
Fotoğraf teşhisi yapan tanıklardan E.B. de sanığın eski Bitlis Caddesi'ndeki mevzide uzun namlulu silahla geceli gündüzlü nöbet tuttuğunu belirtti.
Tanıklardan A.H. ise sanık Tunçer'i Silvan'da Mescit Mahallesi'nde çukur kazılan, barikat kurulan olaylarda teröristlerin üs olarak kullandığı mevzide nöbet tutarken gördüğünü savundu.
M.G. de Tunçer'i teşhis ederek, çukur ve barikat eylemlerinde aktif yer aldığını ayrıca Tekel Mahallesi'nde üs olarak kullanılan bölgede silahla nöbet tuttuğunu gördüğünü ifade etti.
- Örgüte ait kıyafetle fotoğrafı bulundu
İddianamenin değerlendirme ve sonuç bölümünde, sanık Tunçer'in terör örgütü PKK/KCK'ya katılım sağladığı ve kendisine "Eriş Andok" kod adının verildiği, sicil bilgilerinin bulunduğu, kırsal alanda örgüte ait kıyafetle çekilen fotoğrafının bulunduğu vurgulandı.
Bingöl'de 2 yıl önce düzenlenen operasyonda bir araçta terör örgütü PKK/KCK'nın sözde orta saha sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Azad Farkın" kod adlı Nevzat Gündüz ve yanındaki teröristlere ait dijital dokümanlardaki incelemede sanık Tunçer'in bilgileri ve fotoğrafının yer aldığı aktarılan iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:
"Şüphelinin irade göstererek, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya katılım sağladığı ve PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısına dahil olarak örgütün eylem ve ideolojileri doğrultusunda hareket ettiği değerlendirilmiştir. Şüphelinin Silvan'da PKK/KCK adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, ilçede çukur kazma, barikat kurma, güvelik güçleri ve vatandaşlara yönelik silah, bomba ve roketatarlı saldırılara katıldığı anlaşılmıştır."
- Mühimmatlarda parmak izi çıkmış
Şüphelinin aktif olarak saldırılara katıldığı ve parmak izinin, Silvan Türk Telekom Yatılı Bölge Orta Okulunda ele geçirilen örgütsel mühimmatların üzerinde tespit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, şu bilgiler paylaşıldı:
"Silvan'da ele geçirilen roketatar ve roketatar mühimmatları üzerinde de şüphelinin DNA tespiti yapıldı. Bu haliyle şüpheli hakkındaki tanık ve gizli tanık beyanları birbirini tamamlar nitelikte bulundu. Şüphelinin DNA tespitinin yapıldığı materyaller 'vahim' nitelikteki silah ve mühimmatlardan ve harp silahlarından olması nedeniyle bu silahların taşınması ve bulundurulması tehlike ve vehamet arz etmektedir. Bu tespitlerin şüphelinin PKK/KCK mensuplarınca Silvan'da gerçekleştirilen saldırı ve faaliyetlere aktif olarak katıldığını destekler nitelikte olduğu tespit edilmiştir."
- İstenilen ceza
İddianamede, "Eriş Andok" kod isimli terörist Rıdvan Tunçer hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor
Türkiye'nin boykot kararı ABD'yi ne kadar etkiler?
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek
Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...
Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği