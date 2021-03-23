MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur ne zaman final yapacak? Çukur'un final tarihi ile ilgili açıklama  

Çukur ne zaman final yapacak? Çukur'un final tarihi ile ilgili açıklama  

23.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümünden itibaren ilgi ile takip edilen Show TV dizisi Çukur’un final tarihi yeniden gündeme geldi. Dizinin oyuncuları, sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla Çukur’un final yapacağı tarihi açıklamıştı…En son 121. bölümü ile yayınlanan Çukur’da Yamaç’ın hamlesiyle büyük bir darbe yinen Amca, Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak istiyor.

Hem Çukur’da hem de Koçovalı ailesinde taşlar bu saatten sonra yerinden oynuyor. Efsun ile Yamaç’n karşılaşması duygu dolu anlara sahne olurken, Akın’ın gizemli atağı da merak uyandırıyor. Yamaç ile Amca arasındaki çekişme Yamaç’la Vartolu’yu karşı karşıya getiriyor. Her hafta farklı heyecanların yaşandığı dizide geçtiğimiz haftalarda oyuncuların açıklamasına göre; Çukur, 125. bölümün ardından final yapacak… Ancak Çukur’un final tarihine ilişkin dizi yönetiminden bir açıklama yapılmadı…

Çukur ne zaman final yapacak?

Dört sezondur tüm hızıyla devam eden Show TV’nin beğenilen dizisi Çukur’un oyuncuları daha evvel sosyal medyada yaptığı bir canlı yayında dizinin 125. bölümünle birlikte ekranlara final yapacağını açıklamıştı.
Eğer yayıncı kuruluş bu kararını uygularsa, Çukur’un 10 Mayıs gibi final yapacağı söylenebilir…

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU
Ay Yapım imzalı olan Çukur’un ilk bölümü 23 Ekim 2017’de yayınlanmıştı. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu ve senaryosu Damla Serim ile Gökhan Horzum’un birlikte yazdığı Çukur, ilk bölümünden itibaren geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor…

ÇUKUR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

ÇUKUR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.
Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.
Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.
Vartolu Sadettin / Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.
Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.
Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.
Cumali Koçovalı (Amca) / Halil İbrahim (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi.
Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.
Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşı.
Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyi. Koçovalılar'ın adamı.
Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.
Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.
Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamı.
Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Koçovalılar'ın hizmetçisi ve gelini.
Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızı. Cumali ile evli.
Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşi. Karaca ve Akın'ın annesi.
Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağı.
Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızı.
Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

Bir Zamanlar Müge Anlı yerine o vardı! Son hali inanılmaz...

Bir Zamanlar Müge Anlı yerine o vardı! Son hali inanılmaz...

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Diğer Haberler

Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı! Nehir ve Bahar'ın yalanı ortaya çıkıyor

Baraj dizisi yeni bölüm

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Hekimoğlu yeni bölüm

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Siz hiç kendi cehenneminiz oldunuz mu?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı | Ben Meryem değilim!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı

The Walking Dead'in final sezonu için ürpertici fragman

Final sezonundan ürpertici fragman

Bugün televizyonda ne var? İşte 23 Mart günün dizileri

23 Mart günün dizileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.