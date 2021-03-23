Çukur ne zaman final yapacak? Çukur'un final tarihi ile ilgili açıklama

Hem Çukur’da hem de Koçovalı ailesinde taşlar bu saatten sonra yerinden oynuyor. Efsun ile Yamaç’n karşılaşması duygu dolu anlara sahne olurken, Akın’ın gizemli atağı da merak uyandırıyor. Yamaç ile Amca arasındaki çekişme Yamaç’la Vartolu’yu karşı karşıya getiriyor. Her hafta farklı heyecanların yaşandığı dizide geçtiğimiz haftalarda oyuncuların açıklamasına göre; Çukur, 125. bölümün ardından final yapacak… Ancak Çukur’un final tarihine ilişkin dizi yönetiminden bir açıklama yapılmadı…

Çukur ne zaman final yapacak?

Dört sezondur tüm hızıyla devam eden Show TV’nin beğenilen dizisi Çukur’un oyuncuları daha evvel sosyal medyada yaptığı bir canlı yayında dizinin 125. bölümünle birlikte ekranlara final yapacağını açıklamıştı.

Eğer yayıncı kuruluş bu kararını uygularsa, Çukur’un 10 Mayıs gibi final yapacağı söylenebilir…

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU Ay Yapım imzalı olan Çukur’un ilk bölümü 23 Ekim 2017’de yayınlanmıştı. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu ve senaryosu Damla Serim ile Gökhan Horzum’un birlikte yazdığı Çukur, ilk bölümünden itibaren geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor…

ÇUKUR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.

Vartolu Sadettin / Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.

Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.

Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.

Cumali Koçovalı (Amca) / Halil İbrahim (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi.

Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşı.

Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyi. Koçovalılar'ın adamı.

Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.

Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamı.

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Koçovalılar'ın hizmetçisi ve gelini.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızı. Cumali ile evli.

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşi. Karaca ve Akın'ın annesi.

Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağı.