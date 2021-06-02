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  4. Çukur neden bitiyor? Final sebebi belli oldu! İşte sevilen dizi 'Çukur neden final yapıyor' cevabı...

Çukur neden bitiyor? Final sebebi belli oldu! İşte sevilen dizi 'Çukur neden final yapıyor' cevabı...

02.06.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 sezondur ekranlarda olan ve ilk bölümü 2017 senesinde yayınlanmış olan Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un final olacağı haberi gündemi salladı. Sevilen dizinin hayranları Çukur neden bitiyor, Çukur final mi oluyor, Çukur neden final yapıyor gibi soruların cevabını araştırıyor. Peki 4 sezon boyu ilgiyle takip edilen Çukur neden bitiyor?

Sevilen dizinin final nedeni belli oldu...

İŞTE ÇUKUR'UN FİNAL SEBEBİ!

Show TV ekranlarının sevilen yapımı Çukur dizisinin final bölümü gelecek hafta ekranlarda olacak.

4 SEZON SÜRMÜŞTÜ, 131. BÖLÜMÜYLE VEDA EDİYOR

4 SEZON SÜRMÜŞTÜ, 131. BÖLÜMÜYLE VEDA EDİYOR
İlk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan ve toplamda 4 sezon sürüp sevenlerini ekrana kilitleyen dizi, yayınlanacak 131. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.
Ay Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk, senaryosunu ise Gökhan Horzum ve Damla Serim üstleniyordu.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin uzun süredir final olacağı konuşuluyordu.

FİNAL SEBEBİ MERAK EDİLİYORDU

FİNAL SEBEBİ MERAK EDİLİYORDU
Sevilen dizinin neden final yaptığı ise merak konusu oldu. Bu nedenle dizinin takipçileri Çukur neden final yapıyor sorusunu araştırmaya koyuldu.
Sosyal medyada çeşitli platformlar üzerinden Çukur dizisinin ekibine konu hakkında soru yöneltilirken, dizinin ekibinden final nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak reytinglerinin hala iyi olduğu bilinen dizinin ekranlarda geçirdiği 4 sezonun ardından hikayenin burada noktalanmak istendiği düşünülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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