Çukur sezon finali ne zaman? Resmi açıklama yapıldı!

Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Çukur ne zaman final yapıyor? Son olarak Berkay Ateş ve Dilan Çiçek Deniz'in diziye veda etmesinin ardından Çukur'un biteceği iddia edilmişti.

Son bölümleri nefes kesen Çukur dizisinde heyecan gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Önce Çeto, ardından Mahsun ve Sena'nın ölümü izleyicilere büyük bir şok yaşatırken, Çukur'un resmi Instagram hesabından yapılan bir paylaşımla 7 bölüm sonra final kararı alındığı açıklandı.

TAMAMEN FİNAL İDDİALARI İZLEYİCİYİ ÜZDÜ

'Geri sayım başladı' başlıklı paylaşımla izleyicilerine duyuru yapan Çukur dizisi, Pazartesi yayınlanacak 61'inci bölümü de dahil 7 bölüm sonra sezon finali yapacağını duyurdu.

Bu karar izleyicileri üzmeyerek aksine sevindirdi. Nedeni ise, Çukur'un bu sezon sezon finali değil de tamamen final yapacağı iddialarıydı.



